Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanmaya devam

Milli maçlar, güzel İzmir'e yakışıyor. Harika seyirci ve büyük çoşku… Bir başkadır milli maçlar İzmir'de… Gol için 37 dakika bekledik. İlk maçtan büyük ders alan Litvanya, çift katlı otobüs parkı inşa etmişti kendi yarı sahasına… Tek taraflı bir oyun izledik biz de… Gol için bütün prensipleri denedik ve sonunda Kaan ile öne geçtik. İkinci devre, ilk yarının kopyası gibi başladı. Hakan Çalhanoğlu, penaltıda, her zaman olduğu gibi klas vurdu. Altay, kariyerinin en rahat maçını oynadı. Dün gece, oyun disiplini ve yardımlaşmamız iyiydi. Bizden çok zayıf rakiplerle oynadık. Ne olursa olsun, önemli olan kazanma alışkanlığınızın devam etmesi… Keşke, Cengiz penaltıyı kaçırmasaydı.