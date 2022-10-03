Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kötü derbi

Fenerbahçe ev sahibi gibi başladı. İlk 10 dakikadaki iki pozisyon gol olsa, son yılların en çabuk havlu atılan maçı olacaktı Beşiktaş için… Binlerce taraftarının desteği varken, böylesine stresli bir maç başlangıcı beklemiyordum.

Dele Alli, bana güçsüz gözüktü. Esas mesele, futbolun omurgası olan orta sahada üretim yoktu ev sahibinde… Beşiktaş, ilk yarı biterken dengeyi sağladı. İlk devre futbol kalitesi anlamında bana çok sıkıcı geldi. Oyun, Gedson Fernandes'i resmen çağırmaya başlamıştı sanki……

Manchester City-Manchester United derbisini izlemek benim için büyük hata oldu. Başka bir yere yolculuk yapıp çöle geri döndüm sanki… Tempo yerlerde süründü. Keşke o maçı izlemeseydim.

Salih takımın en iyi oyuncusu olarak ön olana çıktı. Josef de takımın ikinci iyi oyuncusuydu. Salih niye oyundan alındı anlamadım. Gedson daha erken oyuna girmeliydi. Ghezzal, Beşiktaş'ın hücumdaki oyun aklı… Onsuz olmuyor. Müthiş derbi bekliyordum. Maç resmen sınıfta kaldı. Cenk Tosun, önemli santrfor… Hocanın şunu anlaması lazım, o 10 dakikalık topçu değil!

Bence, Jesus'un Fenerbahçe'si galibiyete daha yakındı. Her şeye rağmen Weghorst golü atsa, Beşiktaş'ın kötü oyunu unutulacaktı. Ghezzal maçı Beşiktaş'a getirecekti. Direk buna engel oldu.