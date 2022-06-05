Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Rahat kazandık

Şaka değil, gerçek… C ligindeyiz. Rakip Faroe Adaları… Küçümsemeyelim. Temmuz 1991'de, deplasmanda 1-1 berabere kalmıştık bu takımla…

Kuzey Atlantik'te, Danimarka'ya bağlı, balıkçılıkla geçinen mütevazı adalar ülkesi Faroe Adaları… Değişik ülkelerden futbolcuların açıklamalarını okudum. Bu turnuvadan hiç memnun değiller. Sezon sonu bıkkınlık diye değerlendiriyorlar bu kupayı… 36 dakika hiçbir şey üretemedik. Net pozisyonumuz bile yoktu.

Top bizde kaldı, ama rakibin kendi yarı sahasına iyi park ettiği çift katlı otobüsü aşamadık. Tek hata yaptılar ve Cengiz'in akıllı vuruşu ile öne geçtik. Biz niye bu klasmana düştük? Ne işimiz var burada? demek için farkımızı göstermemiz gerekir derken bir baktım oyun gücümüz yerlerde…

İkinci yarının hemen başında rakibi sarsıcı oyuna nihayet döndük. Halil, güzel gol attı. Cengiz'in VAR'dan dönen golü geçerli olsa, Faroe Adaları iyice dağılacaktı. Pas futbolunu çabuk oynarsanız, bu tarz takımların yapacak bir şeyi kalmaz. Ferdi ve Mert'in hücum bölgesine geçtikleri anda etkileri iyi değildi. Enes, yine idare etti.

Hakan Çalhanoğlu, daha iyi olmalı… Serdar Dursun, kafa toplarındaki etkisini yine gösterdi ve üçüncü golümüzü attı. Gecenin en iyi oyuncusu Cengiz Ünder'di. Yunus'un nefis pasıyla Merih farkı dörde çıkardı. İkinci yarıdaki iyi oyun bize farkı getirdi.