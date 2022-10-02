Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Santrforsuzluk

MONTELLA, ülkemizde futbolu güzel oynatan bir teknik adam. Oldum olası, İtalyan çalıştırıcıları çok tutarım. En büyük özellikleri taktik disiplinlerinin çok iyi olmasıdır. Rakiplerini mükemmel analiz ederler. Demirspor, lige renk katan bir takım. Çabuk hücumcuları ile Galatasaray'a zor anlar yaşattılar.

Mertens golü atsa maç başkalaşacak ve Galatasaray oyuna ağırlığını koyacaktı. İlk yarının son anlarında Galatasaray'ın yarattığı mini Kiev karambolünün sonuçsuz kalması, Cimbom adına tam bir şansızlıktı. Top, gol olmayı istemedi.

Boey, her hafta performansını zenginleştiriyor. Kanadını hücumda çok iyi kullandı. Mertens'ten sonra, hücumda üretkenlik anlamında problem devam ediyor Galatasaray'da… Kerem ve Yunus etkili olamıyorlar. Top kaybedip santrfora konfor sağlayamıyorlar. Gomis çok yalnız kaldı. Harry Kane bile olsa, bu arkadaşların yanında kaybolur.

Kariyerine çok saygı duyduğum Juan Mata oyuna girerken şöyle bir düşündüm: Sinyor, tam bir kupa koleksiyoncusu… İnanılmaz tecrübe… Keşke biraz daha erken gelseydi ligimize…

Stambouli'nin kırmızı kartı maçı nereye götürecekti? Baskı bir türlü sonuç getirmedi. Seferovic denemesi tutmadı, direk 3 puana izin vermedi. Santrforu kullanamamak böyle bir şey işte…