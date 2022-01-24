Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Uğurcan klasiği

14 dakika sahada pek gözükmemişti Nwakaeme. Kendi ceza sahası içinde uzattığı ayak, Emre'nin yerde kalmasına yol açtı. Hakem

pozisyonu süzemedi diyelim. Olur, ama VAR odası ne yaptı? Hiç! Bence penaltıydı.

GALATASARAY çok iyi başladı. Kaybedilen toplar hemen geri alınıyordu. Oyun iştahı mükemmele yakındı. Hamsik, sakatlık riski yüzünden on birde başlayamadı. Bu yüzden Trabzonspor orta alanının akordu bozuktu sanki.

BOEY, Emre ve Kerem, başlangıçta ön plana çıktılar. Denswil-Kerem mücadelesinde, hakemin görüp penaltıyı vermesi lazımdı. VAR'a gerek bile yoktu. Cicaldau, Galatasaray'ı öne geçirdi.

MAÇIN en güzel anlarından biri, Berkan'ın şutunda, savunmadan seken topu Uğurcan'ın ters ayakta yakalanıp, nefis bir şekilde

kurtarmasıydı. Buffon'u gördüm, sanki Uğurcan topu çıkartırken…

Filmin ikinci yarısına, Trabzonspor başrolde başladı. Cornelius'un şutu çerçeveyi bulsa, beraberliği erken sağlayacaktı bordo-mavi. Galatasaray, ilk devre temposunu kaybederken pres yapan Trabzonspor, daha çok Galatasaray yarı sahasında gözükmeye başladı.

BABEL ve Feghouli değişikliklerini tam zamanında yaptı Torrent. Kaybolan ritim düzeldi derken, Bakasetas çok usta bir gol attı. Fatih ve özellikle Taylan'ın büyük hatası sonrasında Visca, ikramı geri çevirmedi.

GALATASARAY iyi oynadığı maçı kaybetti. Esas buna moraller bozulur