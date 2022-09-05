Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Weghorst varsa sorun yok

Beşiktaş bu ligin baskıyı en iyi ve en erken uygulayan takımı, ilk yarılarda işi bitirmeyi de seviyor genelde. Ama Ankaragücü önünde maça nispeten kontrollü bir başlangıç yaptı. Beridze'nin 26. dakikadaki golüyle de bu sezon ilk kez bir maçta geriye düşmüş oldu.

Siyah-beyazlılar için gerçek bir deplasman üstelik. Rakip taraftarlar ekstra motive, sahaya sürekli atılan yabancı maddeler, ciddi bir tribün baskısı, Ankaragücü oyuncularının zaman zaman tatlı serti de aşan müdahaleleri ile Beşiktaş'ı yıpratma çabası da cabası.

Bu şartlar altında Beşiktaş yine oyuna ağırlığını koydu, rakibi sürekli baskıladı ve buraya kazanmak için geldiğini Ankaragücü'ne kabul ettirdi. Ömer Erdoğan'ın Beşiktaş'a pas yaptırmama stratejisinin başarılı olduğu anlarda devreye Weghorst faktörü girdi. Ankaragücü orta alanı kapatınca Beşiktaş kanatları daha etkili kullanmaya başladı, pas yerine direkt oyuna geçiş yaptı. Etkili kenar ortalarıyla da Ankaragücü'nün gardını düşürdü. N’Koudou ve Masuaku'nun etkili ortaları, Weghorst'un da dokunuş ve indirmeleri ile goller geldi. Muleka ve Alli'nin takipçiliği de burada etkiliydi. Beşiktaş Weghorst'la maçlara 1-0 önde başlıyor. Güçlü, hava toplarında etkili, pasör ve temiz bir ayağa sahip. Daha ne olsun. Golden sonra 5 dakikada öne geçmeyi bildi Beşiktaş.

Beşiktaş ikinci yarının hemen başında yine Beridze'nin şok golü ile biraz panikledi. Valerian Ismail'in Ersin yerine 2004 doğumlu Emre Bilgin tercihi açıkçası ciddi bir riskti. İkinci yarılarda genelde kontrolü kaybeden Beşiktaş biraz da şans faktörüyle kazanılan penaltı ile kritik bir galibiyete imza attı.

Beşiktaş’ın çok iyi bir ön alanı var ancak kaleci ve stoper sorunları ile ikinci yarılarda yaşadığı düşüş ve yedek kulübesinin yetersizliği ciddi soru işareti.