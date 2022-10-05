Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Böyle olur hakemin intiharı

Ah be Mete Kalkavan! Oldu mu bu yaptığın? Senin gibi eğitimli bir adama yakıştı mı bu? Anadolu Efes-Galatasaray basketbol maçına Efes forması giyerek gitmişsin. Üstelik yanındaki çocuğunun üzerinde de Samsunpor forması var. Kardeşim siz ne yiyip içiyorsunuz, beslenmenizde mi sorun var, az mı folik asit alıyorsunuz, anlamadım ki!

Hani Efes-Zalgiris maçında giysen o formayı yine yanlış ama, hadi neyse diyeceğim… Efes'in rakibi, yarın öbür gün maçını yöneteceğin bir futbol kulübü.

Yahu zaten hakem gibi hakem mumla aranıyor, bir rahat durun be kardeşim! Nasıl düşünemezsin bir hakemin bunu yapmaması gerektiğini… Senin gibi rol modeller (!) olursa ben nasıl anlatacağım genç hakem kardeşime; bir hakemin tarafsızlığına halel getirmemesi için neleri yapmaması gerektiğini…

Şu yaptığını değil üst düzey bir hakem, sorumluluk verdiğin ergen çocuklar bile yapmaz. Yönetmeliklerde dahi hakem-takım tabirleri kullanılır. Futbol takımı tutamazsın, basketbol takımı tutarsın, olta takımına mesafeli yaklaş denmez. “Hakem TAKIM tutamaz” der, nokta…

Yazık ettin kendine, yazık ettin geleceğine. Niye biliyor musun? Çünkü güven öyle bir şey ki; 10 üzerinden 8 olmaz. Ya olur, ya olmaz. Kısaca; Bektaşi'nin orucu sakatlaması gibi, sen de hakemliği sakatladın. Geçmiş olsun. Oysa ne de yakışıyordun sahaya…

FENERBAHÇE’Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ev sahibi siyah-beyazlı takım 7 kez ofsayta yakalanmış. 6'sı ilk yarıda. Ayrıca Fenerbahçe bu sezon rakiplerini ofsayta düşürmede rekor kırmış. Henüz kimse Jesus'un bu başarılı taktiğini çözemiyor, çare bulamıyormuş!

Gelin görün ki, Fenerbahçeliler yaklaşan tehlikenin büyüklüğünden haberdar değil. 18 Haziran seçimlerine katılacak olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ‘büyük devlet adamı' Mustafa Sarıgül seçmenine öyle bir taahhütte bulundu ki; kazanırsa değil Jesus, mezardan rahmetli Didi kalkıp gelse bu Fener iflah olmaz! Çünkü Sarıgül “İktidara gelince ofsaytı kaldıracağız” dedi. (Vallahi dedi, billahi dedi. Yıllar önce de bunun Besim Tibuk abisi ofsaytı kaldırıyordu)

KANAL İSTANBUL SIFIR!

Tabii bu durumda Jesus'un tüm çalışmaları çöp! Düşünsenize projenin büyüklüğünü, Kanal İstanbul solda sıfır. Gerisini Ali Koç düşünsün; yine, yeni, yeniden antrenör arayışları…

Sayın Sarıgül'e bir bilgi vereyim: Yıllar önce İspanya'da bu denendi ve Real ile Atletico Madrid arasında ofsayt kuralı olmadan oynanan maç 0-0 bitti. Dolayısıyla ofsaytı kaldırmak çözüm değil. Çözüm ‘kaleci' müessesesini kaldırmakta! Ne o öyle kaleye giden topu elleriyle tutuyorlar filan!

Şaka bir yana, bırakın insanların aklı ile alay etmeyi de, cari açığı kaldırın becerebiliyorsanız. Tanrı kimsenin ‘frontal korteksini' (beyin ön lob, bilinç merkezi) bozmasın… Amin…