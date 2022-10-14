Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Abdullah hoca sen ne söyledin?

Trabzonspor’un bu yıl ilk kez bu kadar iyi oynadığını gördüm. Rakibe baskı yaparak oynatmayan, tam kapasitesini sergileyen, taktik disiplininden taviz vermeyen bir Trabzonspor vardı sahada. Ne değişti bakalım…

1- Umut Bozok oyunun 3. bölgeye taşınmasına yardım etti. Arkadaşlarıyla iyi iletişim kurarak hücumda bütün pas bağlantılarını sağladı.

2- Orta sahada Hamsik ve Gbamin rakibin tüm hızlı hücumlarını kesti. Bakasetas ise mükemmel paslar attı, oyunun yönünü çok iyi değiştirdi, dönen tüm topları aldı, ‘10 numara benim' mesajını verdi.

3- Trabzonspor maça zihinsel olarak mükemmel hazırlanmış. Abdullah hocanın takıma ne söylediğini ne yaptığını bilmiyorum. Gomez ile Trezeguet olmayınca takım ruhu çok daha iyi. Bir de Abdülkadir kazanılırsa üst düzey bir takım izleyeceğimiz kesin. Trabzonspor bu performansla ve futbolla hafta sonu Beşiktaş'ı çok rahat yenebilir ve bu gruptan da rahat çıkar.

Sonuç olarak Trabzonspor bu yıl ilk defa taraftarlarını oynadığı mükemmel futbolla mutlu etti. İlk defa bu yıl da şampiyon olabilecek bir kadroya sahip olduğunu gösterdi.