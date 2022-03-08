Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bu kadar kaçmaz!

BEŞİKTAŞ, Başakşehir karşısında yılın en güzel maçlarından birini oynadı. Bakalım neler oldu:

1-Beşiktaş, çok genç bir kadroyla sahaya çıktı. Serdar, Ersin,Güven, Can gibi gençler takıma dinamizm kazandırdı. Tempolu oyun, Başakşehir savunmasını paramparça etti. 4 tane yüzde yüz pozisyon kaçtı. Atılsaydı ilk yarı 5-1 Beşiktaş'ın lehine biterdi.

2- Beşiktaş'ın orta sahası Başakşehir'e göre çok üstündü. Atiba yaşına rağmen mükemmeldi. Çabuk ve garanti oynadı. Can ise Beşiktaş'ın bütün hızlı ataklarını başlatıp Güven, Kenan ve Ghezzal'i besledi. Can, sürpriz ve delici koşularla ikinci bir santrfor gibi de oynuyor.

3- Beşiktaş'ın en etkili bölgeleri kanatlar. Sağ tarafta Rosier ve Ghezzal yaptıkları ataklarla Başakşehir'in sol tarafını koridora çevirdi. Ghezzal yaptığı ortalarla ve atmış olduğu paslarla takımı için ne kadar çok ihtiyaç gören bir futbolcu olduğunu gösterdi. Sahanın en iyilerindendi.

4- Beşiktaş'ta bu yılki başarısızlığın en büyük nedeni Batshuayi, Pjianic ve Teixera'nın yıldız diye alınması. Ne takıma ne de bu genç oyunculara katkı sağlama adına son derece yetersiz kaldılar.

SONUÇ olarak: Bu kadar güzel futboldan sonra girdiğin gol pozisyonlarını atacaksın. Atamazsan istediği sonucu alamazsın.

HAKEM Erkan Özdamar çok iyi niyetliydi ve mükemmel maç yönetti. Takım formasına bakmaksızın doğru neyse çaldı. Helal olsun.