Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Çebi daha ne yapsın

Beşiktaş’ta çok önemli değişim ve gelişim var.

1- Başkan Çebi, tüm sorumluluğu üzerine alarak mükemmel performans ortaya koyuyor. Elindeki maliyeti yüksek oyuncularla vedalaşıp yerlerine daha genç, performans olarak daha fazla şey vaat eden, gelecekte satıp para kazandırabilecek futbolcular transfer edildi. Bu çok doğru bir stratejik planlama. Hem takım maliyeti düştü hem de takımın performansını artıracak hamleler yapıldı.

2- Valerien Ismael, Avrupa futboluna hâkim bir isim. Oluşturduğu kadroyla daha çok koşan daha çok mücadele eden, takım oyununa uyumlu bir ekip yaratmakta. Kazanan bir takım yaratmak istiyor. Fakat burada önemli soru şu: Yaratıcı oyuncuları takımı sonuca taşıyabilecek mi? Yani; 9 ve 10 numarası en az 15 golün üzerinde atmalı, attırmalı…

3- Cenk Tosun'un performansını uzun süredir oynamadığı için bilemiyoruz. Muleka kontratak özelliğe sahip bir forvet. Boş alan bulduğu zaman çok başarılı oluyor. Bire birde adam eksiltiyor, asist yapıyor; iyi bir transfer. Weghorst ise pivot santrfor gibi oynamakta. Oyun sete dönüştüğünde kanat akınlarında topla buluşturulursa gol oranı çok yüksek; mutlaka beslenmesi gerekiyor.

4- Beşiktaş hücum hattını güçlendirdi ama Talisca gibi bir oyuncu ihtiyacını gideremedi. Talisca değilse de onun tarzında 10 gol ve üzeri atacak bir oyun kurucu bulunabilirse çok iddialı olur Beşiktaş. Rıdvan'ın kalması büyük kazanç. Gedson da çok önemli transfer. Beşiktaş'ın orta sahada rakiplerine sağlayacağı üstünlük belirleyici olacak.