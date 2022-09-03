Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Deplasmanda üç puan her zaman iyidir

Trabzonspor geçen yılın şampiyon takımı.

1- Trabzonspor Ümraniye deplasmanında sahaya forvetsiz çıktı. Geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Cornelius ve Nwakaeme'nin yeri doldurulamadı. Trabzonspor iyi oynamasına rağmen net pozisyon üretemedi. Trabzonspor o kadar güçlü bir kadroya sahip ki yedek kulübesindeki oyuncuları Ümraniye'ye versen Ümraniye maçı kazanır. Trabzonspor bu kadroyla bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisidir.

2- Abdullah Avcı hocanın işi çok zor. Trabzonspor'un en güçlü bölgesi orta sahaydı ve halen orta sahaya transfer yapılıyor. Bu rekabet futbolcuların performansını artıracak mı yoksa oynamayan oyuncu hocaya isyan edip takım ruhunu mu bozacak. Abdullah hoca rotasyonu çok iyi yapması gerekiyor. Tecrübesiyle bilgisiyle, ortaya koyduğu büyük performansla eğer bunu başarırsa güçlü orta sahasıyla her takımı yenebilen bir Trabzonspor ortaya çıkar. Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Dorukhan, Siopis ve Yusuf Yazıcı…Bu kadar zengin orta saha Türkiye'de hiçbir takımda yok. Eğer Zidane'ın dediği doğruysa bu zengin orta saha şampiyon yapar.

3- Trabzonspor'un en büyük eksiği forvet hattında Visca, Nwakaeme, Cornelius gibi 3 ismin olmaması. Bu 3'lü Trabzonspor'u şampiyon yaptı. Bugün Trabzonspor'un forvet hattına bakıyoruz. Trezeguet, Nwakaeme'nin yarısı bile değil. Djaniny santrafor değil. Trabzonspor sahaya forvetsiz çıktı. Bu kadar iyi oynayıp net pozisyon bulamayışının nedeni Trabzonspor topu 3. bölgeye taşıyor, ama maalesef santrafor olmadığı için bütün toplar net pozisyona dönüşmeden geri dönüyor.

Sonuç olarak Trabzonspor forvetsiz Ümraniyespor'u yendi, ortaya iyi futbol koydu, ama pozisyon üretemedi ve attığı tek golle sahadan galip ayrıldı. Yeni transferler golcü futbolcular Umut Bozok ve Gomez'in performansı bu yıl Trabzonspor'un şampiyon olup olmayacağını belirleyecek.