Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Kanatlar yetmez

Beşiktaş, İstanbulspor karşısında sezona başlamış olduğu tempolu, hızlı ve rakipleri en az 70 dakika futboluyla ezen bir performans sergilemedi. Puan kaybı kaçınılmaz oldu. Nedenlerine bakacak olursak:

1- Beşiktaş'ın en güçlü yönleri kanatları. N'Koudou'nun çok büyük top kayıpları Muleka'nın mevkisini yadırgaması ile iki oyuncunun gerçek performansını ortaya koyamayışı Rosier ve Masuaku'nun da performansını etkiledi. Buna rağmen Masuaku şu anki görüntüsüyle Türkiye'nin en iyi sol beki. Ortaya çok başarılı performans ortaya koydu.

2- Beşiktaş'ın hocası İsmael mutlaka 4-4-2'yi denemeli. Muleka ve Weghorst'u çift santrfor oynatmalı. Orta sahaya iki ön liberolu bir takım dizilişiyle Beşiktaş çok daha gol pozisyonu üretebilir. Çok farklı skorlarla maçlarını kazanabilir. Muleka ile Weghorst iki hareketli santrfor, rakiplerini paramparça eder. Muleka kenarda topla buluşamıyor. Oyuna dahil olmuyor. Ve orta yapamıyor. N'Koudou da orta yapmıyor. Buna rağmen Weghorst adeta ekmeğini taştan çıkartırcasına bütün ceza alanındaki topları kovalayarak gol buluyor. Ama bu her maç böyle olmaz.

3- Beşiktaş'ın orta sahası istenilen düzeyde değil. Salih-Josef-Fernandes rakibe orta sahada daha hızlı baskı yapmalı, daha çok savaşmalı. Ofanstan ve defanstan dönen bütün topları kazanmalı. Oyunun yönü çok çabuk değişmeli. Zaman zaman defans ile kaleci arasındaki boş alanlara derin ve delici koşular yapmalı. Merkezden de Beşiktaş atak yapmalı. Sadece kanatlar yetmez.