Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Maçın hakkı üç puandı

Beşiktaş, sezonun belki de en iyi futbolunu oynadı; mükemmel futbolun karşılığı olan galibiyeti ise alamadı. Bakalım neler oldu:

1- Yeni Malatya, çok katı bir savunma yaptı, kontrataklara çıkmaya çalıştı. Beşiktaş buna karşı topu rakibe vermeyip çok pas yaparak, oyununun yönünü çabuk değiştirerek özellikle kanatları çok iyi kullanarak rakibini sahadan sildi. Soldan Rıdvan, sağdan da Rosier ve Ghezzal ile mükemmel ataklar yapan Kara Kartal, kanatlardan rakibini oyun olarak bitirdi. Bu performansıyla Rıdvan mutlaka milli takıma alınıp oynatılmalı.

2- Beşiktaş'ta maalesef eksik olan şunu görmekteyiz. Burak Yılmaz gibi bir santrforları var ama Batshuayi'nin gol isabet oranı çok düşük. Beş tane net pozisyondan ancak bir tanesini atabiliyor. Böyle olunca da Beşiktaş ciddi bir gol atma sıkıntısı yaşıyor. Kenan ise çok güçlü olmasına rağmen yetenekleri kısıtlı olduğu için takımını sonuca taşımada son derece yetersiz. Ne asist yapabiliyor ne gol atabiliyor. Bu nedenle de bu kadar güzel oyunda maalesef istenilen sonuç çıkmıyor.

3- Beşiktaş'ta bir başka aksayan yön ise hem kanatlardan hem merkezden Pjanic, Josef ve Texieira ile yapılan ataklarda final paslarındaki dikkatsizlik ve isabet oranının çok düşük olması.

Tüm bunların sonucu Beşiktaş, müsabakayı bir golle tamamladı. Tabii burada da şunu görüyoruz ki kaleci Ertaç yılın maçını oynadı. Sahanın yıldızıydı. Müthiş toplar çıkardı. Alınan bir puan ve sonuç tamamıyla kaleci Ertaç'ın. Sonuç olarak Beşiktaş, bu kadrosuyla bu performansla devam etsin ligi kesinlikle ikinci bitirebilecek durumda. Bunun için hem kadrosu yeterli hem de oynadığı futbol. Defansın merkezinde Vida ve Necip, çok büyük bireysel hatalar yapmazsa Beşiktaş'ın ligi ikinci bitirme ihtimali çok yüksek.