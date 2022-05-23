Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Rehavetin sonucu

ŞAMPIYON Trabzonspor ile Başakşehir müsabakasında şunu gördük:

1) Trabzon ligi bitirmiş. Herhalde bir aydır doğru düzgün antrenman yapmıyor. Konsantrasyon sıfır. Rakiple hiçbir ikili mücadeleye girilmedi. Herkes yüzde 50 kapasiteyle oynadı. Böyle olunca da tabii ki yenileceksin ve puan kırma rekorunu unutacaksın.

2) Abdullah Hoca'nın, takımın bu rehavetini anlaması ve görmesi gerekiyordu. Bu yüzden gençlere şans vermeliydi. Kaleye Arda'yı koymalıydı. Forvete de genç isim koyabilirdi. Emirhan ve Taha'yı da oynatabilirdi. Gençlere hiç şans vermemesi çok enteresan.

3) Geldiği günden bu zamana kadar üç maç oynayıp da yaklaşık 10 maçtır güçsüz silik takıma hiç katkı sağlamayan Visca'nın kaç maçtır kötü olmasına rağmen hep oynaması ve yedek kalmaması da çok ilginç. Eğer Visca gelecek sene de böyle oynayacaksa takıma hiç katkı sağlamaz. Sonuç olarak şampiyonlukla bitirilen bir sezonda sporcuların bu kadar rehavet içerisinde olmaması gerekiyordu. Yine de Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.