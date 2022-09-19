Takibe devam

Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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TRABZONSPOR, sahasında çok zor galibiyet aldı. 2-0'lık mağlubiyetten oyunu 3-2'ye getirip kazanmak önemli. Böylece yarışta çok geriye düşmedi. Milli araya girilirken takıma çok büyük bir özgüven geldi. Hoca rahat nefes aldı.

TRABZONSPOR takım ruhu olarak daha iyi, daha istekli, daha arzulu… Şampiyonluğu kovalayan bir takım hüviyetine büründü. Ama yapılan takviyeler hâlâ istenilen performansı koyamıyor ve başarısız bir görüntü çiziyor. Özellikle, galibiyet golünü atmasına rağmen stoper Bartra ve sağ bek Larsen. Bartra yenen gollerde bariz hatalar yaptı. Barcelona'da maç oynamış bir sporcu bunları yapmaz.

TRABZONSPOR forvette pozisyon üretemiyor. Umut ve sonra giren Gomez, santrfor sorununu çözecek oyuncular değil. Sörloth ve Cornelius'tan sonra çok yetersiz gözüktüler. Ayrıca orta saha ile iletişimleri kopuk. Çok top kaybediyorlar. Orta alandaki oyunculara ne gözüküyorlar, ne verkaça geliyorlar.

BAKASETAS'IN denemeleri olmasa merkezden atak yapacak kimse yok. Kanatlardan gelen toplara da hava hâkimiyetleri iyi olmadığı için atılan goller tamamıyla karambolden ve bireysel performanslardan.

HER şeye karşın Trabzonspor 2-0'dan sonra oyunun üstünlüğünü ele alıp galip gelmesiyle tebriği hak etti.