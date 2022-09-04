Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Takımı taraftar coşturuyor

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında oynamış olduğu coşkulu futbolunu üç puanla taçlandırdı. Nedenlerine bakacak olursak:

1- Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus, kendi hocalık karakter yapısını takımına da aynı şekilde yansıttı. Takımı, müsabakanın başından sonuna kadar tam kapasiteyle oynattı. Rakibin oynamasına müsaade etmedi. Özellikle üçüncü bölgede rakibe yapmış olduğu baskı ve presle Kayserispor'un kontra ataklarına izin vermedi. Rakibi orta sahada durdurup bütün ataklarını etkisiz hale getirmek isteyen bir futbol felsefesini camiaya yerleştirmeye çalıştı ve bunda da çok başarılı oldu.

2- Büyük Fenerbahçe taraftarı takıma öyle bir destek veriyor ki, takımı öyle coşturuyor ki, oyunculara öyle psikolojik baskı yapıyor ki bütün futbolcular sahada adeta taktik ve oyun disiplininin içerisinde oynamaya mecbur kalıyorlar. Ve gereğini fazlasıyla yerine getiriyorlar.

3- Fenerbahçe, uzun süredir forvetteki sorunlarla uğraştı. Bunları çözmeye çalışıyordu. Pedro ve Joshua King ile sonuca gidiyor. Eğer Batshuai ve Serdar da bu ikiliye uyum sağlarsa Fenerbahçe ofansif sorununu çözmüş olur. Şampiyonluğun da en büyük adaylarından birisi olur.

4- Fenerbahçe'de özellikle orta saha ve savunma takım savunması adına çok doğru pozisyon alıyor. Orta sahada Crespo ve Arao ile beraber iki ön libero gibi oynuyor. Çok doğru bir oyuncu dizilişi. Rakibin yapmak istediği bütün hızlı baskıları ikinci bölgede durdurup savunmasında pozisyonlara müsaade etmedi. Defansta da sadece alan, adam markajı ve kademelerde doğru hamleler yaparak rakibine hiç pozisyon vermeden müsabakayı sonlandırdılar.