Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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15 yılın 10 yılında ben de buradaydım

Tam 15 koca yıl bitmiş ve 16. yıla girmiş.

27 Haziran 2007 yılında yayın hayatına başlayan Sözcü Gazetesi'nde ben de 10.yılıma giriyorum.

Bir hesapla, gazetenin yayın hayatının üç'te ikisinde ben de bu camiada yer almanın gururunu yaşamış oluyorum.

Sözcü Gazetesi bu 15 yılda Türkiye'nin en çok satan ve en güvenilen gazetesi olmuş.

En çok satma ve en güvenilir olma kriterleri, ayrı ayrı değerde olan ölçütlerdir.

Bazen gazete çok satar ama güvenilir olmaz.

Bazen da güvenilir olur ama tirajı çok azdır.

Türkiye'de her ikisinin de örnekleri vardır.

Sözcü Gazetesi, bu itibarla her iki özelliği de bünyesinde toplamış bir gazete.

16 yıl önce, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ışıklı yolda daima ileriye, yeniliğe, adalete, demokrasiye yönelik olarak yürüyüşünü gerçekleştirmek için yola çıkmıştı ve bu yolumuz sürüyor.

Bu süre içinde neler neler yaşamadık ki!

Ne çilelerle, baskılarla, engellemelerle karşılaştık.

Fakat hepsini de siz değerli okurlarımızdan aldığımız güçle birer birer aşmasını bildik.

İşte bugün dimdik, ayakta yanınızda, elinizde, karşınızdayız.

Yola çıkarken bir tek amacımız vardı.

Gerçekleri, sadece gerçekleri yazmak!

İşte gerçeği arama ve yazma peşinden ayrılmadan sürdürdüğümüz onurlu çizgimiz bizi bu günlere getirdi.

Rakip bazı gazeteler kendilerine okuyucu bulabilmek için bedava dağıtılırken, Sözcü okurları hiç sapmadan özveriyle her sabah bayilerine giderek Sözcü'yü satın aldılar.

Ben de 10 yıldır sürdürdüğüm Adana temsilciliğinde, Türkiye genelini ilgilendirecek olayların yanı sıra sadece Adana'nın değil, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızın sorunlarını, karşılaştıkları güçlükleri, uğradıkları adaletsizlikleri yazdım.

Özellikle 3 yıl boyunca yayınladığımız ancak pandemi dönemindeki sıkıntılar ve kur farkındaki büyük yükselmeler nedeniyle yayınına ara vermek zorunda kaldığımız Sözcü Çukurova Eki'nde, ekip arkadaşlarımızla birlikte Bölgemiz'in sesi olmaya çalıştık.

Tarafsız, siyasi, dini, ekonomik hiçbir ayrım yapmadan sadece gerçeğin peşinde koştuk.

Hiç kimseye partisi ya da tarafı nedeniyle farklı bakmadık.

Önceliğimiz dürüstlük ve doğruluktan yana oldu.

Yine ulusal gazetemizin sütunlarının imkan verdiği ölçüsünde Bölgemiz'in sesi olmayı, sizlerin aynası olmayı sürdürüyoruz ve sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız.

Bu vesile ile bizlere şimdiye kadar destek veren okurlarımıza minnet duygularımızı ifade ediyorum.

Sözcü, herkesin her kesimin gazetesidir.

Biliyorum ki, birçok kişi farklı siyasi görüşleri nedeniyle Sözcü Gazetesi'ni direkt almaktan çekinse de gizli gizli okumayı ya da en azından gazetemizi internetten takip etmeyi sürdürmektedir.

Bu yüzden gazetemizin görünmeyen tirajı bilinen tirajından kat be kat üsttedir.

Bu da Sözcü'nün etkisini daha çok artırmaktadır.

Bugün 15 yılımızı bitirip 16 yılımıza girmiş olmamız nedeniyle Adana Matbaa Tesislerimizde mesai arkadaşlarımız ve günümüzü kutlamaya gelen dostlarımızla küçük bir kutlama yaptık, yaş günü pastamızı kestik.

Ardından, gerçeklerin gazetesi Sözcü'yü basmak ve yarınki gazeteyi hazırlamak için işimizin başına döndük.

Siz destek verdikçe, siz talep ettikçe, siz okudukça Sözcü, çizgisini hiç değiştirmeden yayın hayatını sürdürecektir.

Nice yıllara…

ADANA DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ

Bugün ayrıca 1998 yılında gerçekleşen Adana Depreminin de yıl dönümü.

27 Haziran 1998 tarihinde saatler 17'ye yaklaştığında Ceyhan merkezli 6.3 şiddetinde deprem Çukurova'yı sallamıştı.

145 yurttaşımız yaşamını yitirirken bin 500 vatandaş da yaralanmıştı.

Tabi binlerce ev hasar görmüş, oturulamaz hale gelmişti.

Evler bir şekilde yeniden yapıldı, onarıldı, onarılmayacak olanlar yıkılıp yerlerine yenisi yapıldı.

Kimse açıkta kalmadı ama giden canlar geri gelmedi.

Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz.

Bilim insanlarının söylediği gibi:

Deprem öldürmez , bina öldürür.

Aradan geçen bu kadar yılda, gerekli önlemlerin tam olarak alındığı söylemek yanlış olur.

Evet, deprem yönetmenliği değişti, yeni yapılan inşaatlar daha sağlam olarak yapılmaya başlandı fakat hala 1998 depreminde zarar gören ve yenilenmeyi bekleyen binlerce bina var.

Dileriz önümüzdeki günler, bu yenilenmeyi ve gerekli önlemleri tamamen alınmasını mümkün kılar.

Afetlerden, felaketlerden uzak daha nice sağlıklı yıllarda görüşmek dileğiyle…