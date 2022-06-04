Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adana Valisi bu sorunları duyuyor mu?

Bu sütunlarda kimi zaman ülke gündemiyle ilgili konuları kimi zaman da bulunduğum çevrenin, vatandaşların her gün iç içe yaşadığı sorunlarını gündeme getiririm.

Bunların kimisinde çözüm önerilerimi sıralarım kimisinde ise vatandaşın sorunlarını, sıkıntılarını yetkililere duyurma konusunda aracılık yaparım.

Bunlarından bazılarına çözüm bulunur, bazılarına bulunmaz.

Kimi sorunlar konusunda yetkililer duyarlık gösterir, sorun çözülmese de neden çözülmediği yolunda açıklama yaparlar, ben de vatandaş da olayın nedenlerini anlar, eğer sorun haklı nedenlerden dolayı çözülmüyorsa sineye çeker, alternatifler ararız.

Fakat kimi zaman da seslendiğimiz makamlar adeta duvar olur hiçbir ses vermez.

İşte benim de en çok üzüldüğüm böyle örneklerdir.

Çünkü aslında bana verilmeyen cevaplar, binlerce, on binlerce bazen de milyonlarca vatandaş adına verilmemiş cevaplardır.

Hadi bir örnek verelim:

Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi, günden güne gelişme gösteren bir ilçe.

İlçenin makus talihi son 10 yılda eskiye göre kıyaslanmayacak biçimde değişmeye başladı.

Yeni ilçe olması, bakir alanların bolluğu, merkeze yakınlık ve belediye başkanını da üst üste iktidar partisinden çıkarması nedeniyle Adana'daki bütün kamu yatırımları buraya yığıldı.

Yeni Adliye Binası, Bölge Adliye Binası, Hastaneler, SGK kurumları, vergi daireleri, Kaymakamların, Sağlık Bakanlığının üniteleri, belediyelerin çeşitli birimleri buraya taşınınca ilçe çekim merkezi haline geldi.

Özellikle de Yeni Adliye Binası ilçeyi hem trafik, hem sosyal, hem nüfus hem de alışveriş yönünden hareketlendirdi.

Ancak bu hareketlilikle birlikte çileler, olumsuzluklar da yaşandı.

Kışla Yolu bunların başında geliyor.

Bilmeyenler için sıkıntıyı şöyle tarif edeyim;

Türkiye'nin en büyük adliye binalarının birisinin tam önündeki kavşağa çıkan müsait bir koca bulvar var ama bu bulvar trafiğe kapalı.

Bu nedenle o kavşağa dolayısıyla Adliye Binasına ulaşamayan binlerce araç, 200 metrede ulaşacakları mesafeyi 2-3 kilometre kat etmek zorunda kalıyorlar.

Bunun da sebebi bu cadde üzerindeki askeri birliğin spor sahasının bulunmasının gerekçe gösterilmesi.

Yavuzlar'dan gelip tam Adliye Binasının önündeki kavşağa çıkacaksınız ama yol kapalı, “yasak” deniyor ve kilometrelerce yolu dönmek, dolanmak zorunda kalıyorsunuz.

İşin ilginç olanı bu bulvarın açılmasını iktidar partisinden olan Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir'in de istediğini biliyorum.

Çünkü bana ulaşan vatandaşlar, Belediye Başkanı'na çok daha fazla ulaşıp, sıkıntılarını anlatıyor yolun açılmasını istiyorlar.

Ben her gün sabah saatlerinde bu yolu kullanan birisi olarak buradaki binlerce insanın çektiği çileyi çok iyi biliyorum.

Sorunun çözümü ise çok basit.

Askeri birliğin spor sahasının başka yere taşınması mümkün değilse bile bir alt veya üst geçitle birlikle, spor sahasının bağlantısı sağlanabilir ve trafiğe engel olunmadan herkesin arzusu gerçekleşir.

Bu yolun açılması UKOME'nin yetkisinde.

Burada Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesi lazım.

Çünkü UKOME'ye etki edecek merciler onlar.

Özellikle de Adana Valiliği…

Çünkü Büyükşehir Belediyesi Adana Valiliği'ni aşıp böyle bir kararı tek başına almak, askeriye ile karşı karşıya gelmek istemez.

Ancak ne gariptir ki Adana Valiliği ise bu konuda çok sessiz.

Ben bu konuyu defalarca gündeme getirdim ama Adana Valisi Sayın Süleyman Elban'dan “çıt” çıkmadı.

Aslında sadece bu konuda değil, Seyhan Baraj Gölü'ndeki gölde kirlilik yaratan yüzer evler meselesinde de, Tufanbeyli Belediyesi'nde Başkan'ın kanuna aykırı tavırlarında da, Adana Büyükşehir belediye Meclisi'nde yaşanan usül yanlışlıklarında da hiç vali Süleyman Elban'ın fikrini açıkladığına tanık olmadık. Yüreğir'deki Kışla Yolu meselesi ise en çok gündeme getirdiğimiz konu oldu ve maalesef bu konuda da Sayın Elban'dan bir açıklama gelmedi.

Oysa, yerel yönetim konularında uzman birisi olan Sayın Elban'ın bu konuda fikir açıklaması Adana halkı için çok yararlı olurdu.

Yüreğir halkının ve yetkililerin aydınlanmasını sağlardı.

Sayın Vali'ye, basın-yayın görevlilerinin bu tip yazıları, haberleri ilettiklerine eminim.

Fakat Vali Bey, bu tür konularda oldukça ketum.

Oysa 40 yıllık gazetecilik meslek yaşantımda Valilerin hep bu tür konularda anında arayıp bilgi verdiklerine ve sorunu kısa zamanda çözüme ulaştırdıklarına çok şahit olmuşumdur.

Elban'dan ise lehte ya da aleyhe hiçbir haber alamadık.

Oysa bu işten Yüreğirliler çok muzdaripler.

Yolun kapalı olması sadece adliyeye gidip gelen vatandaşları değil bu bölgedeki esnafı da çok olumsuz etkilemiş.

Bu çevrede bir sürü sıkmacı, börekçi, çörekçi, şalgamcı, dürümcü türemiş.

Kışla Yolu kapalı olduğu için de bu yoldaki yerleşik esnaf para kazanamıyormuş.

İşte böyle, neresinden tutsanız sorun akıyor bu bölgeden.

Fakat anlaşılan kimse duymak istemiyor.

Fakat biz vazgeçmeyeceğiz, duyurmaya, yazmaya devam edeceğiz.

Valilik duymazsa, İçişleri Bakanına da, Cumhurbaşkanı'na da yazarız.

Bizim de işimiz bu!..