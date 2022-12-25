Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balık ölümleri son bulsun

Bir süre önce Ceyhan Nehri’ndeki balık ölümleri Adana kamuoyunu oldukça meşgul etti. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi yakınlarında doğarak 509 kilometrelik bir hat çizen ve Çukurova’ya vardığında geniş daireler çizerek büyük bir delta yaratan ve bulanıklaşmış sularını Akdeniz’in maviliklerine döken Ceyhan nehrinde şimdiye kadar görülmemiş şekilde balık ölümleri görülmüştü.

Elbette ki bu balık ölümleri başta çevre sakinleri olmak üzere doğal severleri ve duyarlı vatandaşları endişelendirdi.

Toplu balık ölümleri üzerine Gelecek Partisi Çevre ve İklim Politikaları Başkanı avukat Meryem Türktekin balık ölümlerinin gerçekleştiği alanlarda incelemelerde bulundu. Türktekin'in incelemeleri büyük bir doğal katliamını haber veriyordu.

Olaydan çevre ve iklim değişikliği bakanlık yetkililerini sorumlu tutan Meryem Türktekin bir an önce balık ölümlerinin son bulması talebini dile getirirken ve olayın sorumlularının ortaya çıkmasını isterken elbette ki haksız da değildi aynı günlerde bazı vatandaşlar ise balık ölümlerinden Adana Organize Sanayi bölgesini sorumlu tutan ihbarlarda bulundu.

Ancak bundan hemen sonra olayı inceleyen ve açıklamalarda bulunan Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı yetkilileri balık ölümlerinin Sanayi Bölgesi ile alakası olmadığını tespit ettiklerini belirtiyorlardı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan geniş ve ayrıntılı açıklamada; balık ölümlerinin Ceyhan nehrinin 500 kilometrelik uzunluğunda herhangi bir yerinden kaynaklanan suya karışan zehirli ya da farklı atık maddeler yüzünden kaynaklanabileceğini, bundan Organize Sanayi Bölgesi’nin sorumlu tutulamayacağını söyleniyor. Yetkililere göre Organize Sanayi Bölgesi’nin atık su arıtma tesisleri dünyanın en iyileri arasındaydı ve zehirli atıkların Ceyhan nehrine buradan karışmaları mümkün değildi.

Elbette ki bizler konuyu bilmiyoruz balık ölümleri nereden kaynaklanıyor bu işin sorumluları kim bilmiyoruz fakat bir an önce de öğrenmek istiyor bunu ortaya çıkartmak da Adana Valiliği’nin görevi olsa gerek…

Evet Sayın Adana Valiliği ve özellikle de Çevre ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri artık bu işin sorumluluğu sizde.

Lütfen bir an önce ciddi bir araştırma ve inceleme başlatıp balık ölümlerinin nereden kaynaklandığını tespit edin ve bu tespitleri kamuoyu ile paylaşın.

Elbette ki tespitlerinizde ortaya çıkacak sorumlulara da yasaların öngördüğü en ağır cezaları vererek…

Ceyhan Nehri kirlenmesin, ne balıklara ne de doğadaki hiçbir canlıya zarar gelmesin.