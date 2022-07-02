Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Ekibi, Zeydan Karalar’a ayak uydurmalı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçenlerde bir açıklama yaparak, “Belediyede mali disiplin sağlayarak, belediye borcu gelirimizin 4 buçuk katıyken, bu sene gelirimizi borcun üzerine çıkarttık” dedi.

3 yılı aşkın bir zaman önce göreve gelen Zeydan Karalar, daha önce de belediyenin borcunu göreve gelmeden önce 3,2 milyar lira civarında olduğunu bildiklerini, ancak yönetimi teslim alınca bu borcun 4, 3 milyar liranın üzerinde olduğu gerçeğiyle karşılaştıklarını ifade etmiş ve şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarla her ay 60 milyon TL ekside olan belediyeyi artık geliri borcundan fazla olan bir belediye haline getirdiklerini belirterek, “Artık gemiyi yüzdürmeye başladık. Bundan sonra göreceksiniz artık haftaya bir açılış yapacağız ya da temel atacağız” diyerek yatırım atağına kalkacaklarının müjdesini vermişti.

Nitekim de dediğini yaptı.

Zeydan karalar bu açıklamalardan kısa süre sonra Adana'da yıllardır kötü durumda olan Fuzuli Caddesi'ni asfaltladı.

Fakat ne görelim;

Fuzuli Caddesi'nin asfaltından yapılır yapılmaz çok şikayet gelmeye başladı.

Ben de bu şikayetleri incelemek için arabamla kaymak gibi görünen caddeden geçtim.

Gerçekten de yeni yapılan yol, takır tukur ediyor, sanki özellikle gizli kasisler yapılmış gibi araba sallanıyordu.

Bu olacak iş değil.

Sonuçta bu caddeyi Zeydan Karalar'ın gelip asfaltlayacak hali yok, o gereken imkanları sağlamış ve artık iş Yol Daire Başkanlığı'nın işi.

Açıkça söyleyeyim, bu işten Yol Daire Başkanlığı sınıfta kaldı.

Böyle bir asfaltlama olmaz.

Yol Daire Başkanı burası asfaltlanırken başında durmadı mı, yoldaki kusurları görmedi mi, buranın mühendisleri, şantiye şefleri yok mu?

Sayın Yol Daire Başkanı, siz Zeydan Karalar Başkan'ın yıllardır süren çabasını alkışa döndürecekken, eleştiriye döndürüyorsunuz.

Bunu anlamış değilim.

Sadece burası da değil, ben sizin aracınızla yeterince denetim ve inceleme yapmadığınız kanaatindeyim.

Bir tek örnek vereceğim;

Baraj Yolu'nda haftalardır kırık dökük haldeki yaya geçidinin halinin fotoğrafını paylaşıyorum şimdi.

Burayı ben haftalardır görüyor ve muhtemelen yaparlar diye geçip gidiyordum.

Fakat artık yapılmadığını görünce dayanamadım, durdum ve fotoğrafını çektim, bu fotoğrafı da paylaşıyorum sizinle.

Siz buraları görmüyor musunuz Allah aşkına!

Kırık dökük yerleri onarmazsınız, yeni asfalt yapılan yolları takur tukur yaparsınız.

Kusura bakmayın sizlerin bu yaptıkları, Adana Belediyesi'ni belli bir noktaya getirmek için varını yoğunu ortaya koyan Zeydan Başkan'a kötülük oluyor.

Aslında sadece Yol Daire Başkanlığı için değil, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı için de benzer şeyler söyleyebilirim.

Adana'nın başta Ceyhan Yolu olmak üzere birçok ana caddesinde refüjlerdeki bitkiler, ağaçlar uzamış; yoldan geçen ağaçlara zarar verecek, değecek ve kazalara meydan olacak biçime gelmiş.

Neden bunlar budanmaz?

Eskiden belediye, traktörlerle önlem alarak sürekli olarak bu ağaçların, bitkilerin bakımlarını yapardı, elektrik tellerine, yoldan geçen diğer sürücülere zarar vermemesi için ve yayaların görüş güvenliklerini engellememesi için önlem alırdı.

Şimdi kaderlerine bırakılmış dağlık, bağlık yerler gibiler.

Yollardan geçerken bir büyük şehirden geçtiğinizi unutuyorsunuz?

Size onlarca fotoğraf karesiyle Adana'nın yollarının ve caddelerinin, parklarının bakımsızlığını anlatan fotoğraflar gösterebilirim.

Bence bu işleri yeterince yapamıyorsanız, bırakın yerlerinize bu işleri yapacak insanlar gelsinler.

Belediye size makam aracı veriyor, makam şoförü veriyor, aracınızın benzinini veriyor neden Adana'yı gezip sorunlarını yerinde inceleyin önlem almıyorsunuz.

Artık klimalı odalarınızdan çıkın ve mesainizi sahada eksikleri tespit ederek, düzelterek geçirin.

Bakın, her iki daire başkanı da benim tanıdığım ve sevdiğim insanlar olabilirler.

Fakat bu iş ayrı bir şey.

Belediyede birçok daire başkanı görevini çok güzel bir şekilde yapıyor.

Onlara lafım yok ve takdir ediyorum.

Fakat görevini yapmayanı da kim olursa olsun yazmaktan kaçınmam.

Çünkü Zeydan Başkan da benim yıllardın bu yana tanıdığım ve kalbinin Adana için çarptığını bildiğim titiz ve çalışkan bir insan.

Onu gece Adana ile yattığını, sabah Adana ile kalktığını, belediyenin borcu ve hizmet planları yüzünden uykularının kaçtığını bilen bir insanım.

Sabah erkenden takım elbisesiyle sahaya çıkıp, gece geç saatlere kadar adeta ölümüne çalıştığını biliyorum.

Ve şimdi Belediyeyi bir noktaya kadar getirmiş mali disiplini sağlamış, maaşları tıkır tıkır ödemeye başlamış, bütçeyi eksiden artıya dönüştürmüş ve hizmet atağına başlamış durumdayken ona zarar verecek faaliyetleri elbette eleştirip, gündeme getiririm.

Zeydan Karalar sizlere böyle bir imkan sağlamışken lütfen görevlerini ya tam olarak yapın ya da o makamları daha fazla işgal etmeyin.

Çünkü, belediyenin her yatırımı için harcanan her kuruşta Adanalının tüyü bitmemiş çocukların, doğmamış torunlarımızın hakları vardır.

Bunlara halel getirmeyin!

Ve artık bir an önce Başkanınıza ayak uydurun…