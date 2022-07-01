Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Spor, sadece futbol değildir

Geçtiğimiz günlerde ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Türemiş ile eski Defterdar ve eski CHP Adana Milletvekili yönetici Kemal Sağ, gazeteci meslektaşım Kamil Yalçın Göl ile birlikte ziyaretime geldiler.

Hem doktor Ali Türemiş hem de Kemal Sağ'ın ortak ilgi alanları spor olunca, sohbetimiz de spor üzerine yoğunlaştı.

Zaten Türemiş ve Sağ bana gelirken boş gelmemişler, bu yıl 4. Kez kazandıkları Türkiye Kupasını'da birlikte getirmişlerdi.

35. kuruluş yılını kutlayan kulübün 4. kez Türkiye Şampiyonluğunu kazanmış olması Adana sporu adına çok güzel bir noktadır.

Çorum’da oynanan final karşılaşmasında, güçlü rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 4-2 yenerek şampiyonluk kupasını Adana’ya getirmiş olmaları ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübü'nün bu alandaki başarısını gösteriyor.

Ve daha da önemlisi bu takım önümüzdeki sezon Türkiye’yi Avrupa Kupası’nda temsil edecek… Bu Adana adına çok güzel bir tanıtım fırsatı.

Fakat ne yazık ki bizim yöneticilerimizin aklına spor deyince sadece futbol geliyor.

Diğer spor alanlarına şaşı bakıyorlar.

Kulüp Başkanı Dr. Ali Türemiş, yerel yöneticilere çağrı yaparak, “Zor şartlarda imkânsızlıklar içerisinde çalışarak kazandığımız bu şampiyonluklar son derece önemli. Birçok şehirde masa tenisine ait özel salon olmasına karşılık bu kadar başarılı Adana'da maalesef bir salonumuz yok. Adana’daki tesisler yeterli değil, bizim tek isteğimiz yer verilirse binamızın olması ve daha fazla sporcu yetiştirmektir. Bizim sponsorlarımız var, belediye başkanlarımızdan bize tesis yapabilmek için 2-3 dönüm yer tahsis etmelerini istiyoruz. Sponsorlarımızla binamızı ve kamp yerini kendimiz yapacağız. Bize yer vermeleri halinde bu imkânlarla başardığımız şampiyonlukların daha da fazlasını Adana’ya getireceğiz ”diyor.

Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını, tüm branşlarına destek verilmesinin gerektiğini belirten yönetici Kemal Sağ, ise “ Adana sporunda uzun yıllardır böylesine büyük başarı olmadı. Botaşspor'dan 15 yıl sonra ilk kez bir Adana takımı Süper Lig'de böylesine büyük bir başarı elde etti. Adana'nın çifte kupalı şampiyonlarına sahip çıkarak gereken destek vermesini arzu ediyoruz. Türkiye Kupasını kazanan ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübü Lig Şampiyonluğu ile birlikte sezonu 2 kupa ile kapattı. Yerel yönetimlerimizden böylesine başarılı olan kulübümüz için kendi imkânlarımız ve sponsorlarımız ile yapmak istediğimiz salon ve tesis için yer tahsisi konusunda destek bekliyoruz” ifadeleriyle, Kulüp Başkanı'nı destekliyor.

Bizce de son derece haklılar.

İşte burada Adana'yı en güzel şekilde temsil eden böylesi bir spor kulübü varken, yerel yönetimler adına yapılması çok kolay olan birkaç dönümlük bir alan tahsis etmemek, çok büyük eksiklik olur.

İnanıyorum ki, bu kulüp, arzu ettikleri gibi bir tesise kavuştuğu takdirde şimdiki başarılarının çok daha fazla üstüne koyacaktır.

Evet sayın yetkililer;

Spor sadece futbol değildir.

Futbol takımlarına büyük miktarlarda maddi ve manevi yardım yapıyorsunuz.

Yapın elbette, çünkü onlar da Adana'nın takımları.

Fakat futbolu desteklerken diğer spor branşlarını da unutmayın.

Geniş kitlelerin, öğrencilerin her dönem yapabilmelerine imkan sağlayan bu sporun gelişmesi için çalışanlara lütfen siz de omuz verin.

Kazanan siz olacaksınız, kazanan Adana olacaktır…