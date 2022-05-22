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T.C. Sayın Cumhurbaşkanı’na

Sayın Cumhurbaşkanı; ‘Cumhuriyet'le özdeşleşmiş, 100 yılı aşkın bir süreçte hizmet vermiş, Türkiye'nin ilk ve Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olan Atatürk Havalimanı yıkılıp yerine millet bahçesi yapılacak' dediniz.

Milyar dolarlarla ölçülemeyecek bu milli servet nasıl heba edilebilir. Ne için, ne uğruna ?.

Sayın Erdoğan; bir havalimanı nedir, nasıl inşa edilir ve ülke stratejisi için ne anlam ifade ettiğini uzmanlarından dinleyelim…

TC Haydar Ateş

“Havacılar bilir, havaalanı pistlerinin nasıl yapıldığını ve ne kadar güçlü olduğunu. Örneğin, bir BOEING 777 piste yaklaşık 250 ton ağırlıkla iner. İnerken hızı 250 kilometre saate kadar düşer. Uçak piste, önce arka tekerleklerini vurarak iner. Yani piste süzülerek inen ve piste vuruşu yapmayan pilot, makbul değildir ve frenleme uzun sürer. Bir ANTONOV uçağı ise, yaklaşık 600 tonluk bir ağırlıkla iner. Büyük havalimanlarında, bu pistlerden dakikada neredeyse 2-3 uçak kalkar ve iner.

Neden önce bu bilgileri vermek istedim? Atatürk Havalimanı pistlerini kırıp ağaç dikeceğiz diyenler, tam bir cehalet örneği sergiliyor. Büyük ağırlık ve süratle piste inen uçaklar ile iniş-kalkış sıklığı dikkate alınarak pistlerin beton, asfalt ve dolgu maddesi ile bunların içinde kullanılan demir-çelik malzemeyle kalınlığı 5 metreyi bulur. Yani pist, yüzeyde görülen 25-30 cm'lik kısım değildir. Toprak altına doğru yaklaşık 5 metre girer. Şimdi bizim sivri akıllılar 5 metre kalınlığındaki pisti kazıp, oraya ağaç dikeceklermiş. Herhangi bir bitkiyi dikebileceğiniz yüzey, toprağının derinliği 1 metredir. Ondan sonrası verimsiz topraktır. Yani o pisti parçalayıp ağaç dikeceğiz diyenler, insanları aldatıyor…

Atatürk Havalimanı’nın başka bir özelliği daha var. Bir savaş durumunda, Trakya bölgesinde savaş uçaklarının kullanabileceği en önemli havalimanı. Onun dışında küçük bir Çorlu Havaalanı var ama altyapı, bir savaş filosu için uygun değil. Yeni havaalanı denize yakınlığı, olumsuz hava şartlarından kolayca etkilenmesi, güvenlik ve lojistik açıdan savaş filoları için uygun değil. Yani Atatürk Havalimanı’nı kullanılmaz hale getirmek, muhtemel savaş görevlerini de olumsuz etkileyecektir. Rant uğruna vatanın bekasıyla oyun oynanmaz.”

Saim Akçay,

Emekli General Haldun SOLMAZTÜRK ne diyor?

“Atatürk Havalimanının pistlerine iş makinalarının her vuruşu, bir düşman uçağının piste bomba bırakmasına eş değerdir. Modern savaşlar havada başlar. Hedef, bu tür hava limanlarının pistleridir. Bunlar uçaklarınızın tevzi merkezlerdir. Bunları devre dışı bırakırsanız, ancak savaşı kazanmayı garanti edersiniz. Şayet düşman sizin bu tür pistlerinizi hedef alır yok ederse, Savaşı kaybedersiniz. Bu günkü dünyada, PİSTLER UÇAKLARDAN daha önemlidir. Siviller, hatta karacı Milli Savunma Bakanı ve Karacı Genelkurmay Başkanı bunu tam olarak değerlendiremeyebilirler! Hava Kuvvetleri Komutanı nerede soruyorum?

Bir yurttaş olarak diyorum ki, bu kararı gözden geçirin ve Atatürk Havalimanı'nı koruyalım.

SON SÖZ: “Olması gerekene geç kalırsanız, olmaması gerekenler olur.” BÜLENT PARLAK