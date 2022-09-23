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Temel çözmüş

İktidarın, Dünya'da örneği olmayan bir ekonomik yöntemle “faiz-enflasyon” ikilemi diyerek ekonomide getirdiği nokta tam bir hayal kırıklığı…

Ülkenin saygın ekonomistleri, uygulanan bu yöntemin, değil başarılı olmak, giderek çok daha büyük bir çöküşe neden olacağını ısrarla ifade ediyor.

Ekonomik gelinen nokta ortada iken, hala bu yöntemle neden devam edildiğinin bir cevabı olsa gerek?

Değerli okurlar; Bakın, bay Temel kitabın ortasından konuşup, nasıl düze çıkılabileceğinin ip uçlarını veriyor.

Bir televizyoncu kahvede çay içen Temel'e mikrofonu uzatıp. Türkiye'nin ekonomik durumunun nasıl olduğunu sormuş.

“Pizum teraziye benzeyi” demiş Temel.

Gazetecinin şaşırdığını görünce de çayından bir yudum alıp başlamış açıklamaya.

Ben Fadume'ye delu gibi aşiktum.

Babası; Kizumu bir tek şartla verirum. Nikah günü kizımun ağırlığınca altun vereceksinuz, diye şart koştu.

Ben de inat ettum alacağum. Tarlalaru, finduk pahçelerinu ne varsa sattum, altun aldum. Ben altun aldukça Fadume kilo aldu. Nikah günü çok büyük bir terazinin bir kefesine Fadume zar zor oturdu. Ben öbür küfesine altun koydukça Fadume delu gibu yemek yemeğe devam edeyi. Ben altun koydukça Fadume delu gibu tıkınayi.”

Gazeteci merakla sormuş;” Eee, sonra ne oldu?”

“Ne olacak da?” demiş Temel, “ Sonunda Terazi kiruldu. Fadume bir yana yiğuldu, altunlar diğer yana…“

“İyi de bu durumun Türkiye ile ilgisi ne?” diye sormuş gazeteci merakla.

“İlgisu şu” demiş Temel çayından bir yudum alarak “Türkiye'nin bir kefesine Enflasyon çöreklenmuş, bizum Fadume gibi şimanladukça şişmanlayi. Hükümet de benum gibu diğer kefesindeki maaşları artırarak dengelemeye çalışayi. Yani bu enflasyonu zayıflatmazsak Türkiye'nun ekonomisi de bizum terazi gibu mutlaka çökecektur.”

Gazeteci; ”Peki, sizce çözüm nedir?” diye sormuş bu kez merakla…

Temel çayından bir yudum daha almış;

“Ben önce inadu sonra Fadume'yu bırakup Emuneyle evlendum!” demiş ve sakince eklemiş “Pilmem anlatabildum mi?”(Alıntı)

SON SÖZ; Anadolu'da, işi ehline ver yerine, “Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver” derler !! ANONİM