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17 milyon Suriyelinin 9 milyonuna bakıyoruz!

Enflasyondan hızlı artan tek şey Türkiye'nin baktığı sığınmacı sayısı… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; “Biz Türkiye ve Suriye'de 9 milyon Suriyeli kardeşimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi…

Eskiden paşaydı kendisi… Demek bu sefer de paşa gönlü öyle istedi… Suriyeliler kardeş, Afganlar evlat, Pakistanlılar hısım, gerisi akraba… Bir biz üvey muamelesi görüyoruz bu topraklarda…

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Bu demeç sonrası nasıl bir tepki bekliyor anlamış değilim? “Aferin çok iyi yapıyorsunuz” mu diyelim? Kişi başı düşen milli gelir artacaktı, kişi başı düşen sığınmacı sayısı katladı!

Suriyelilere bakacağına kendi milletine baksan, onlara para harcasan… Bu saatten sonra ümmetin lideri olacağız diye kendini kandırmasan!

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Cevaplandırılması gereken soru; peki biz bakmak istiyor muyuz? Sahi senin kardeşlerinin hayatını neden hepimiz kolaylaştırıyoruz?

Ya da hangi para ile bunu yapıyoruz? Cebinizden mi veriyorsunuz? Bizden toplanan vergileri mi kullanıyorsunuz? Türkiye'de her şey güllük gülistanlık nasıl olsa… Daha da gelsinler bakarız kalanlara da…

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Bana şunu anlatsa ya, Suriye'nin tüm nüfusu 17 milyon kişi… Biz 9 milyonuna bakıyorsak bu hesapta bir acayiplik yok mu acaba? Yarısından fazla!

Yoksa 9 milyona bakıyoruz ayağına yine paralar mı gidiyor sağa sola… Hani onlara bedavadan ev, hastane, yol, okul, cami yapma ayağıyla… “Olmaz, yapmazlar öyle şey!” diyen çıkar mı acaba?

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Dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında… Bu demektir ki; bir Finlandiya, bir Danimarka nüfusuna bakıyoruz aynı anda…

Onlardan birini evlat edinseydik çok daha ucuza gelirdi aslında… Diğer sığınmacıları hiç saymadım bu hesapta… Yoksa Yeni Zelanda'yı da ekle aralarına…

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Senin halkından insanlar aç dolaşıyor. Kış gelmesin de kombi açılmasın, hava erken kararmasın diye dua ediyor. Demezler mi adama, önce kendi ülkeni, kendi halkını bir düze çıkar…

Beğenmediğiniz Beşar Esad'ı, Eset yaptınız ama arkasına Rusya'yı alıp, on binlerce teröristi, kendine muhalifleri, aleyhine çalışan ülkeye yani Türkiye'ye kilitledi! Politika dersi verdi.

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Bununla da yetinmedi, hapishanelerde tutulanları, Irak savaşından kaçan radikal İslamcıları ve hatta onların akrabalarını da iteledi! Orada kalanlara bile baktırıyor şimdi… Yaman adammış Suriye'nin lideri…

Buna karşın baktığımız sığınmacılar sebebiyle birkaç iş adamı ucuza sığınmacı çalıştırıp parasına para katması dışında ülkede herkesin hayatı daha da zorlaştı. Biri Osmanlı rolüne kendini fena kaptırdı!