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Bütün ülkede gaz çıksa ne fayda?

İlk “doğalgaz bulduk” müjdesinden sonra herhalde 50 kere zam yapılmıştır. Şahsen 25'ten sonra saymayı bıraktım…

Dediklerine göre gelecekte hep kralız zaten… Az sonra… İki-üç ay sonra… Bu yaza… Yıl bitmeden… Gelecek yıla… Biraz daha sabredin o iş tamam!

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Güzel haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Kendisi, “Türkiye'deki her bir vatandaşa 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz'de çıkarılan gazın kendi mutfaklarında açtıkları zaman yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek istiyorum” dedi. Belli ki bir kez daha gaz alma hikayesi…

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Yıllar boyunca o kadar çok müjde verildi ki, hepsi fos çıktı! Zor oluyor tabii insanın inanması… Mutfağa gelen bu doğalgaz faturaları kısar mı?

O tarihe kadar çakmak gazı olarak kullansak bile yeter de artar ama neden sadece mutfak? Kombiye ulaşmıyor mu bunun menzili?

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Millet yiyecek alamadığı için gıda takviyesi olarak gaz mı çekecekler içlerine? Mutfaklar zaten boş, sadece hava gazı olacak bu gidişle…

Sırf seçime yetiştirmek içinse bu acele tarih verme, ben razıyım yine… Yerli gazımız tüplerde… Güzel slogan oldu bu minvalde…

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Sanayiye verilen doğalgazda yıllık zam oranı yüzde 552, elektrik üretiminde kullanılanda ise yüzde 637 seviyesinde… Ya doğalgaz bulmasaydık Karadeniz'de?

Bulunan gaz ekonomik boyut kazanana kadar Türkiye'nin ekonomisi buharlaşıp gaz hale gelmezse, o zamana kadar dayanabilirse gayet iyi tabii…

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Hani eksenler kayıyordu, dönem değişiyordu ya… Türkmenistan'da 12.1 trilyon metreküp, İran'da 34 trilyon metreküp, Nijerya'da 5.3 trilyon metreküp, Cezayir'de 4.5 trilyon metreküp kanıtlanmış, üretilebilir doğalgaz rezervleri var. Pek de zengin ülkeler sayılmazlar.

Bizde bulunan ne kadar? Yaklaşık 540 milyar metreküplük rezerv… İyi güzel de Türkiye'nin kaderini değiştirmek için biraz az değil mi?

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Size şöyle anlatayım, bırakın Karadeniz'de doğalgaz membaını, bütün ülkede kazmayı vurunca doğalgaz fışkırsa mevcut yönetim sistemiyle kimse göremez fayda…

Başkanlık sistemi “hız” demekti… Nerede hızlı gideceğini söylemedi. Aslında tam da dediği gibi ülke gerçekten de çok hızlı fakirleşti… Bir dahaki sefere iyice dinle de ben yanlış anladım deme!

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Yasama, yürütme, yargı mevcut düzende aynı kişide… Bir kişiye bütün yetkileri verince… Ekonomi taklaya geliyor işte… Hala neyin ısrarındalar?

Devlet malı aynı zamanda partinin malı… Hani sıkça bürokrasiden şikâyet ediliyor ya, ortada bürokrat falan kalmadı… Onların yerine parti tarafından atanmış memurlar görev aldı.

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Oysa ne de güzel anlatıyorlardı… Türkiye'yi yükseltecek stratejileri, politikaları… Büyümenin coşacağını, cazibe merkezi olacağımızı… Ülkeye para yağacağını, ihracatın patlayacağını, enflasyon canavarını nasıl boğacağımızı…

Ülkede satılacak pek bir şey kalmayınca şimdi de Hazine arazilerine geldi sıra… O doğalgaz kalacak mı bakalım Türkiye'nin cüzdanında… Yoksa satılır mı yandaşa?