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Dolar kimin için beka sorunu?

Doların 2023 yılı için hedeflenen ortalaması 21.52 lira… Normal şartlarda tutturulması mümkün değil ama sihirbazın sırrı da burada!

Kim doları neden alır? Yürüttükleri tüm politika buna bağlı durumda…

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Yabancılara Türk Lirası satmak, vermek, sağlamak tamamen kontrol altında… Önce sorduruyorlar, alacaksın da ne yapacaksın?

Nitekim bizim kendi vatandaşlarımız Türk Lirası'nda durmuyor, alsan cebine mi sokacaksın? Peki neden? Ortada Türk Lirası yoksa neyle dolar alacaksın, pozisyon açacaksın?

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Her serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi uluslararası finans merkezlerinde Türk Lirası işlem görüyordu. Bizim ekonomi yönetimi o kapıyı kapayalı çok oldu. Mimarı damattı…

Aslında işler içeride biraz sıkıntılı… Aramızda kalsın ama döviz pek kalmadı. Yabancı yatırımcı çoktan kaçtı.

Dünyadan ambargo yiyen Rusların getirdiği, Kapalıçarşı'da piyasaya soktuğu hatırı sayılır bir meblağ var ama nereye kadar?

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Bavul bavul nakit taşınırken, Merkez Bankası görevlileri Kapalıçarşı'dan “Da da” nidalarıyla topluyor bunları… Toplanan bu paralar tekrar satarak doları düşük tutma çabasını devam ettiriyor.

Diğer yandan şirketler döviz alırsa krediye ulaşamıyor. Müfettiş yollanıyor. Bireysel yatırımcıdan alan aldı gerisi Kur Korumalı Mevduat'a yattı. Budur doları tutmak için bütün hesapları…

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Az buz değil, yaklaşık 1 trilyon 350 milyar lira yatıyor kur korumalı hesaplarda… Kimin hangi fiyattan giriş yaptığına bakmadan dolar fiyatına bölersek kabaca 74 milyar dolar…

Asıl rakam 80 milyar dolar civarında… Ülke ekonomisinin, parasal işlerin ne kadar şeffaf yönetildiğini de anlamış oluyoruz bakınca…

Sistemi “sus söyleme, kimseler bilmesin” diye açıklayabiliriz kısaca…

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Yani dolar bugün 19.30 olsa sadece 1 lira artsa maliyeti ekstra 80 milyar lira… Var mı bütçede böyle bir para…

Hazine'nin şimdilik sırtına binen yük, resmi açıklamada 75 milyar lira ama maalesef hikaye burada bitmiyor.

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Hani 2001 yılında yaşadığımız krizde özel bankalar, sahipleri tarafından hortumlanmıştı ya… Şimdi de Merkez Bankası hortumlanıyor.

Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat için ödeyeceği para, hesaplamalara göre, 100 milyar lirayı aşıyor.

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Bu iş oldukça tehlikeli oldu hadi kapatalım şu hesabı deseler, neyle ödeyecekler? Zaten resmi rezervler de eksi 52 milyar dolar; yani eksideler…

Ne var ki kendilerini hiç bozmuyorlar. İstikrarlı şekilde her tercihlerini yanlış olandan yana kullanıyorlar.

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Bu kadarı tesadüf ile açıklanamaz. Ancak müthiş bir ekip çalışması sonucunda böyle bir başarı yakalanır. Biz daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu diye ortamlarda konuşsalar, haklarıdır!

Sıkça duyduğumuz, abartıyorlar dediğimiz “beka sorunu” aslında gerçekti. Burada mesele “kimin bekası” olduğundan ibaretti… Yarınlar yokmuş gibi harcandı ve oyunun sonuna gelindi. Seçime kadar ellerinde son kalan tencerenin dibi…