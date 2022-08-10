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Ekonomi dalaşı

İt dalaşı nedir bilir misiniz? Savaş uçaklarının limitlerini sonuna kadar zorlayarak birbirlerini kovalamaları üzerine dayalı savaş oyunudur.

Kim diğer uçağa füzesini kilitlerse, onu düşürdüğü kabul edilir. Oyun sona erdirilir. Aynı zamanda uluslararası hava sahasında Türk ve Yunan savaş pilotları arasında uzun yıllardır süren bir gelenektir.

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Bu ritüel bitmek üzere… Nitekim Yunan medyası, F-35 savaş uçağı programına Türkiye'nin yerine Yunanistan'ın alınacağını duyurdu.

Onlar için artık neredeyse 50 yaşında olan F-16'ların emeklilik zamanı geldi.

Tabii ki F-16'lar geliştirilmiş bilgisayarlarıyla hâlâ etkili fakat F-35'ler bilgisayarın uçan hali…

F-35'ler, F-16'ları 185 kilometre uzaktan tespit edip füze atabiliyorken, F-16'lar ancak 20 kilometre kadar yakınlaşınca duruma vakıf olabiliyorlar. Ne iti görebiliyorlar ne dalaşabiliyorlar.

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Haliyle Yunanistan da dünyanın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçağı olarak kabul edilen, radarda kuş olarak bile görünmeyen F-35'lerin peşine düştü.

F-35 projesi 1994 yılında başladı, sadece geliştirmek için 20 yıl harcandı… Amerikan ordusu geri zekâlı değilse bakmayın “iyi uçak değil” diyenlere… Yunanistan alırsa Ege'de nefes aldırmaz bizimkilere…

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İşin enteresan tarafı Türkiye bu işin hem üretiminde vardı hem parasını ödeyip satın almıştı. Pilotlar eğitime Amerika'ya gitmişti. Uçaklarla dönecekti.

Hani Yunanlı komutan çıkıp casuslarına “ne yap ne et Türklere bu uçakları aldırma” dese, bu saatten sonra mucize olmazsa mümkün değil cevabını alırdı.

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Teslim almamıza sadece birkaç hafta kala ilginç bir gelişme yaşandı. Türkiye, sanki devamlı hava saldırısına maruz kalıyormuş gibi Rus S-400 hava savunma sitemi almaya karar verdi.

Haliyle ABD Hava Kuvvetleri, Türkiye için ilk etapta üretilen 8 adet F-35 uçağına el koydu. Kendi ordu envanterine geçirdi. Aynı savaş ganimeti gibi… Ödediğimiz parayı bile iade etmedi!

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Yalandan, vay efendim yapamazlar, yok efendim parasını verdik, yapımında ortağız, İncirlik'i kapatırız geyikleri ile sert karşılık verdik. İplenmedik. Bu arada en az 15 milyar dolar zarar ettik. Tarihi baştan yazıyorduk resmen… Belli ki askeri ve diplomatik hamlelerimiz dünya üniversitelerinde dış politika dersinde “Bir ülkenin ibret verici hikâyesi” olarak okutulsun istedik.

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Diğer yandan Rusya'dan aldığımız S-400'ler de kurulamadı, depoya konuldu. Sahi nerede kullanılacaktı, bakın o hiç açıklanmadı.

Kendi savaş uçağımızı üreteceğiz diyorsanız, uzaya her hafta roket yollayan Amerika bile kendi başına üretmedi o uçağı…

Sadece bu olay bile bir ülkenin nasıl yönetilemediğinin en canlı örneği… Ekonomiye gelirsek yapılan hatalar bu durumun bile beteri…