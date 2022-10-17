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Kaderin böylesine yazıklar olsun!

Soma'da maden kazası oldu, 301 kişi öldü. Erdoğan, “İngiltere'de 1862'de göçük olmuş, 204 kişi ölmüş, bakın Amerika'ya, teknolojisiyle her şeyiyle, 1907'de 361 ölü var” deyip yüz, yüz elli yıl öncesinin örneklerini gösterdi. Haklı dediler, alkışladılar.

Bu saatten sonra ne söylesen boş bu halka deyip, orada bıraktım laf anlatmayı…

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İnsanın içi acıyor be usta… Sayıştay başta olmak üzere denetim raporlarında tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemlerin, ihmallerin sonucunda, adeta bir katliam yaşandı!

“Kaza” diyorlar, “fıtrat” diyorlar, “kader” diyorlar… Kısaca önlenemezdi anlamında… Sadece madenlerde 2002 yılından bu yana bilinen, bildirilen toplam 1.989 maden işçisi yaşamını yitirdi bu ülkede… Birer, ikişer ölünce haber bile olmuyorlar haliyle…

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Madendeki çalışma koşullarını, güvenliği denetleyecek kurum Çalışma Bakanlığı… Belli ki görevini ihmal etmiş. Çalışma Bakanı da istifa etmeli normal şartlarda ama ülke anormal…

Genel adı iş kazası… 2021 yılında 2.170 can gitti. Hangi kazalarda, nerede, ne zaman öldüler? İsimleri neler? Sorumluları kimler? Yetkililer hakkında işlem yapıldı mı? Dava açıldı mı? Yoksa kaza diye geçiştirilip, üstü mü kapatıldı?

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Bir de bunlar ölenlerin sayısı… Var mı sakat kalanlar? İş göremez hale gelenler? Verirsin parayı, ölenle ölünmez dersin, susturursun aileyi…

Ölene şehit derler, geçiştirirler. İşçilerin ölüm haberini yaparsan ne vatan hainliğin kalır ne vatanı satman! İşçiler her sabah savaşa gider gibi işe gidiyor, giden gelmiyor, acep nedendir?

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Ölmeden çalışamaz mı bu insanlar? Sorsan diyecekler ki; “işin fıtratında var!” Sadece bu fıtrat Türkiye'de mi var? Diğer ülkelerde neden olmuyor bunlar?

İş kazaları ölüm oranında Avrupa birincisiyiz… Böyle bir rezalet olabilir mi? Üçüncü dünya ülkelerinde bile bizden daha az ölüm oluyor. Hiçbir yetkilinin yüzü kızarmıyor. Demek sadece kamu spotu yayınlamakla olmuyor. Önlem de almak gerekiyor.

Rusya bizi neden öptü?

Putin, AKP Moskova il başkanı gibi açıklamalar yaptı. Türkiye'yi doğalgaz dağıtım noktası olarak konumlandırdı.

Ufak tefek pürüzleri saymazsak bu iyi niyetli düşüncelerinden dolayı kendisine teşekkür etmek düşer bize… Satamayacağı gazın bayiliğini bahşetti…

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Avrupa Birliği karar aldı, resmen açıkladı ve altına imzayı attı. Son tarih 2024… Sonrasında Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımını durduruluyor.

Putin'in açıkladığı Türkiye'de kurulması önerilen gaz üssünün hedef pazarı Avrupa… Projenin hayata geçirilmesi en az 5 yıl ve on milyarlarca dolar para… Almayacaklarını açıkladılarsa kime ne satacağız Allah aşkına?

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Tamam güzel kardeşim, parayı gözden çıkardık kolları sıvadık. Yeni inşa edilecek boru hatlarının Karadeniz altından geçmesi gerek. Ne Türkiye'de ne de Rusya'da öyle bir teknoloji var.

Dünyada derin denizaltı boru hattı inşasını yapan şirketler belli… Amerika, Almanya, Japonya, İtalya… Rusya'ya yaptırım uyguluyor hepsi…

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Belli ki Putin, Erdoğan'ın seçim kampanyası için elinden geleni ardına koymuyor. Botaş'a kredi açıyor, doğalgaz ödemelerinin yüzde 25'inin rubleyle yapılmasını onaylıyor.

Akkuyu Nükleer yatırımına harcanacak milyarlarca doları erkenden gönderiyor. Türkiye'nin doğalgaz dağıtım üssü yapılması önerisini sunuyor. Esas soru… Karşılığında ne bekliyor?