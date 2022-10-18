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Kur Korumalı bizi fena batırdı

Kur korumalı mevduatın merkezi yönetim bütçesine 7 aylık maliyeti 84.9 milyar lira açıklandı. Merkez Bankası üzerinden ödenen ve çok daha büyük olan maliyeti açıklayamıyorlar. İkisinin toplamı ülkeye verdikleri gerçek zarar.

Tahminim 200-250 milyar lira civarında ödenecek bir meblağ söz konusu… Nereden yapıyorlar bu ödemeyi? Bir yerden kazançları mı var? Hayır! Para basıyor, onu veriyor. Bak aslında ne kadar da kolay.

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Bankalardaki Kur Korumalı Mevduat tutarı 1 trilyon 422 milyar liraya yükselmesi bu zararın her geçen ay artacağının işareti… Fakirden alıp zengine vermenin yeni modeli…

En sonunda dayanamadılar, Kur Korumalı Mevduatı da milli ilan ettiler ya… Ne söylesen boş bunu böyle sunana…

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Bir türlü anlatamadık diyeceğim ama anlattık, anlamadılar. Referansları din ve şeriat… Böyle idare ediliyor ekonomi… “Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?” demedi mi? Dedi!

Enflasyonu kontrol etmede başarılı olduğunda döviz kurlarını da kontrol edersin. Bunun için de en etkili silahın faizi kullanmalısın. Yani kullanmalıydın… Geçti!

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Oysa faiz ile suni olarak oynamaya çalışmasalardı iş çığırından çıkmazdı. Kur Korumalı gibi saçma sapan bir mevduat icat edilerek ülke ekonomisi büyük risklerin içine atıldı.

Doların her kuruş yükselişinin milyarlarca lira maliyeti nedeniyle yükselmemesi adına her şeyi yapacaklar. Benim esas merakım bu işi nasıl sonlandıracaklar?

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Tamamı dövize endeksli Türk Lirası… Sanal dolar basmanın legal hali… Başka ülkenin para birimine dayarsan kendini, süründürürler ekonomini…

Niye sermaye Türk Lirası'nı tercih etmiyor sorusuna gelince… Makyajlısı yüzde 83 enflasyonun olduğu ortamda yüzde 12 faiz verirsen diyeceğim ama sorun çok daha derinlerde aslında…

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Ekonomi yönetimi Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi… Türk Lirası'ndan kaçanlar ülkenin kötü yönetimine güveniyorlar.

Nasıl olsa yönetim yetersiz, hiçbir haltı düzeltemezler, kendi kısır ideolojilerini ekonomiye uygulamaya çalıştıkça Türk Lirası'na değer kaybettirmeye devam ederler, diye düşünüyorlar. Yanılmıyorlar!

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Adeta “bir ekonomi nasıl yönetilemez” konusunda kitap yazıyorlar. Gelecek nesiller okusun ders olsun diye… İş bilmek nedir? Kriz nasıl yönetilir? Liyakat gerekli midir? Bilgi düzeyi neden önemlidir?

Bu model ile çıkış yok! Bırakın kağıt üzerinde kalem oynatıp verileri değiştirmeyi dansöz oynatsalar yine fark etmez… Bu ekonomi böyle düzelemez!