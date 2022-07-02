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Ne olacak bu kripto paraların hali?

Yeni dünya düzeninin aktörlerinden biri kripto paralar… Son zamanlarda çok ciddi düşüşler yaşadılar. Muhtemelen bu durum bir süre daha devam edecek.

Kimileri için bu bir doğum sancısı, kimileri için sonun başlangıcı… Peki, ne olacak bu Türklerin kripto para aşkı?

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Nedenini 20 kişiye sorsanız 22'sinin “kolay para kazanma isteği” cevabını vermesi kaçınılmaz gibi… O kadar basit mi peki? Kısa yoldan zengin olmak mı tek dertleri? Değil tabii ki…

Türkiye, kripto paraya talep konusunda halen Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada… Sahi ya bu toprakların insanları neden kripto para birimleriyle bu kadar ilgililer?

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Neden çok ciddi anlamda risk almaya hazır milyonlarca kişi var? Asıl sebebi dünyadaki en ileri görüşlü millet olmamızdan değil, şu anki ekonomik durum…

Kimi gerçekten şansını deniyor. Emeğin, çalışmanın, zamanın karşılığının çok ucuz olduğu bir coğrafyadaysanız çıkış yolu aramaktan daha doğal ne olabilir?

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Kolay yoldan zengin olmanın aslında hiç de “kolay” olmadığını biliyor çoğu… Kripto paraların binlercesi batacak ve çoğu yok olacak ama ya tutarsa?

Bir kısmı gerçekten geleceğe yatırım olarak görüyor. En baştan inanmışlar. Yıllarca tutmaya hazırlar. Çalışılarak kazanılan para hiç harcanmayıp biriktirilse bile hayal kurmaya dahi yetmiyor bu ülkede…

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İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times'ın araştırmasında, Türkiye'de kripto paralara ilginin başlıca nedeni olarak yüksek enflasyon, ekonomik belirsizlik ve Türk Lirası'ndaki oynaklık gösterildi.

Çalışırken kenara atılan paranın uzun vadede hiçbir şeye derman olmama ihtimali ile yaşamak istemiyor insanlar… Kripto paraların da efsanesi bol olunca cezbediyor onları… İstikrar olmadığında, insanlar alternatif çözümler ararlar… İşte burada karşımıza çıkıyor kripto para alanlar.

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Türk Lirası'nın hali sürüngenler gibi… Çok kaybedecek bir şeyi yok sanki… Oysa yürümeye yeni başlayan bebek gibi kripto paralar… Kalkıyor, koşuyor düşürüyor, oturuyorlar… Yok olmayacaklar. Zira çok canlar yakacaklar.

Diğer yandan Türkiye farklı bir nüfus dinamizmine sahip… Dayıların ilk sorusunun “çıkar cep telefonunu” demesinden belli değil mi?

Yani genlerimizde de var teknoloji… Tabii burada diğer ülkelere göre nüfusun gençliği de önemli…

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Bundan 10-15 yıl önce yapılan bilişim ile ilgili araştırmalarda da kullanıcı oranı olarak Avrupa'da yine birinci çıkıyordu. Facebook, Twitter ve Instagram kullanımında en üst sıralardaydı.

Netflix, Youtube, Spotify ile ilgili araştırmalar da benzer sonuçları vermişti. Disney'in Türkiye'ye neden bir reklam bombardımanı ile girdiğini düşünsenize…

Türkiye şu kripto para işinde dalgayı yakalayıp bir kullanabilse… Var olan enerjiyi doğru yönlendirebilirse… Klasik anlayış yerine ezber bozan bir hamle yapabilirse… İşte o zaman baştan yazılmaya başlar hikaye…