PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rakı-balık kredisi

Artık bütçe nasıl kevgire dönmüşse seçimi falan bekleyemiyorlar kallavi vergiyi yapıştırıyorlar. Keşke vergi artışının altında sadece para ihtiyacı yatsa. Bir taşla iki kuş vurma çabasındalar.

Kur Korumalı Mevduat ödemelerine para gerekli… Geçiş garantili köprülere, yollara para gerekli… Müşteri garantili havalimanlarına para gerekli… Hasta garantili hastanelere para gerekli… Yandaş medyayı beslemek gerekli… Babalarının hayrına savunmuyorlar ya bu kötü yönetimi…

★★★

Ev alma, araba alma, et yeme, süt içme, peynir yeme, meyve yeme, tatile gitme, gece eğlenmeye gitme, dışarıda yemek yeme, kıyafet alma, sigara içme, alkol içme… Onu dinleme, onu izleme, onu kullanma!

Peki, niye ot gibi yaşıyoruz? Kendini diğer dünyaya hazırla… Madem öyle bizi de alsınlar saraya… Biz de bakalım şu ejder meyveli devekuşu yumurtasının tadına…

★★★

Niye ise ideoloji peşinden koşanlara kendi yaşam tarzlarını yaşamak asla yetmiyor. Her daim herkesin onların yaşam tarzlarında yaşamaları isteniyor.

Alkole öyle bir zam yaptılar ki millette günah işleyecek para kalmadı. Artık iş vergilendirme değil özel hayata müdahale boyutuna ulaştı.

Yılbaşından bu yana alkolün vergisi yüzde 84.2, sigaranın vergisi yüzde 61 yükseldi. Son zamdan sonra 325 liralık rakıdaki vergi miktarı 239.235 liraya çıktı.

★★★

Diploması olanlar bilir, derslerde “halk ağır vergiler altında eziliyordu” cümlesini her duyduğumuzda, nasıl yani derdik. Alın size diplomasızlardan uygulamalı tarih eğitimi… Şimdi öğrendiniz mi?

Zamlardan sonra muhakkak ki yüzlerce kişi pisi pisine ölecek. Bu zamların kaçak içkiye ittiği ve zarar verdiği insanların ve onların ailelerinin acısının bedelini kim ödeyecek? Millet rakı-balık yapmak için kredi mi çekecek?

★★★

Tecavüz olur ama alkol olmaz. Çocuklar yaşlı dayılarla evlendirilir ama alkole hayır… Kadın dövülür, öldürülür ama alkol asla…

Rüşvet olur, kayırma olur, torpil olur, hortumculuk olur, yalan dolan olur ama alkol maazallah… Kul hakkı yerler… Kamu malını parsel parsel yandaşa verirler… Kendilerinden olmayana terörist derler… Lakin haramı da helali de en iyi onlar bilirler… Tanıdınız mı kimler?

★★★

Ya yaklaşık 150 bin kişinin ekmek yediği tekel bayileri… Onları insan yerine koyan yok ki! Nereden para kazanacaklar? Ne yiyecekler? Nasıl yaşayacaklar?

Gece kulüpleri, eğlence mekanları… Sahi kimin malını satıyorlar? Hangisi satıcısının hakkını korumak için çıkıp iki çift laf etti? Bu haksızlıktır falan dedi mi? Suskunlukları çok acayip değil mi?

★★★

Televizyonda şarap içilirken görüntüyü buzlatan zihniyet yönetiyor ülkeyi… En azından üretenleri, satanları şimdilik hapse tıkmıyorlar, ona da şükretmeli…

Nefes aldırma, vergiyi bindir hatta yasakla… Halkımız kusura bakmasın, uykusu öyle ağır ki, çabalar yetersiz. Bilinçsizce “Muhalefet iyi çalışsaydı alkole böyle zam yapılmazdı” diyecekler. Hayırlı işler!