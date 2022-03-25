PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de doğan 754.000 Suriyeli!

Bugün ülke ekonomisinin kötü olmasının en büyük sebeplerinden biri gevşek göçmen politikası… Suriyeli sığınmacılar için harcanan paranın ekonomiyi kötü etkilediğini Berat Albayrak bile söylemişti. Var mı ötesi?

Peki, Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli akarken hiç kimseye soruldu mu? Hayır! Ümmetin lideri olacağını sandı, canı istedi, yaptı. “Yakında Suriyeli kardeşlerimiz evine dönecek” sözü yalan mıydı?

★★★

Kişi başına düşen milli gelir artacaktı, kişi başına düşen Suriyeli sayısı katladı! Türkiye'deki Suriyelilerin sayısının, Suriye'deki Suriyelilerin sayısını geçmesine ramak kaldı.

Niye geri dönsünler, niye gelmesinler ki? Hastaneler ücretsiz. Doğum ücretsiz. Hatta tüp bebek yapmak bile bedava… İlaçlar bedelsiz olarak öyle bir dağıtılıyor ki onlara… Poşetle ilaçları satanı var hastane kapılarında…

★★★

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdam edildiğini açıkladı. Türk sağlıkçılar yetmeyince ne yapacaktı?

Ortam uygun olunca resmi verilere göre tam “754.000” Suriyeli bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiğini de duyurdu. Bir de buna kayıt altına alınmayanları ekleyip 15 yıl sonrasını düşünsene…

Şöyle anlatayım… Ülkede doğan Suriyeli sayısı Türkiye'nin 51 şehrinden daha kalabalık… Bu şehirlerden sadece bazılarının nüfuslarını yazayım daha iyi kavrayın…

– Afyon: 744.179

– Sivas: 636.121

– Tokat: 602.597

– Zonguldak: 589.684

– Çanakkale: 557.276

– Ağrı: 524.644

– Giresun: 450.154

– Isparta: 445.678

– Edirne: 412.115

– Uşak: 373.183

– Rize: 345.662

– Bolu: 320.014

– Kars: 281.077

– Bilecik: 273.334

– Sinop: 218.048

– Çankırı: 196.515

– Artvin: 169.543

– Bayburt: 85.042

Ülke değil topyekûn darülaceze… Tek millet, tek vatan, tek bayrak derken, Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek, Afrika kıtası… Dingo'nun ahırı mı burası?

Misafirperverlik de bir yere kadar… Diğer ülkelerde bunu yapanı zaten o koltuklarda oturtmazlar! Emeği geçenleri ve sizin yapacağınız işi tebrik edeyim!