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Ülke büyük felakete sürükleniyor!

Yıllardır hiç değişmedi Türkiye'nin en önemli meseleleri… Ekonomide yaşanan sorunlar sıralamanın birincisi… Mülteciler ikinci sıranın sahibi… Zira ikincisi de birinci sıranın sebebi…

Konu ile ilgili YouTube videosu çekmek isteseniz kimi davet edersiniz? Tabii ki akla gelen ilk isim Prof. Dr. Ümit Özdağ olacaktır. Nitekim ben de öyle yaptım. YouTube Murat Muratoğlu kanalımda yayınladım.

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Ümit Hoca, ülkenin büyük bir felakete sürüklendiğini, Türkiye'de “sığınmacı” olarak tanımlanan sayının 10 milyon kişiyi aştığını söylüyor. Nitekim iktidarın verdiği sayıların gerçek olmadığını duyuruyor.

Verdiği örnek ile de durumu gayet güzel özetliyor.

2016 yılından bu yana geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı resmi olarak 3 milyon 700 bin kişi olarak açıklanıyor. Doğum hızı ortalaması 5.3 olduğu bilinirken nasıl oluyor da yedi seneden beri açıklanan rakam artmıyor, aynı kalıyor? Bunu AKP'nin matematiğine bağlıyor.

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Türkiye'nin bu yük altında ezildiğini, dünyada en fazla kaçak ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğumuzu dile getiriyor.

Suriye'nin kuzeyinde de 3 milyon kişiyi beslediğimizi hesaba katarak, kendi vatandaşına zor bakan bir ülkenin 13 milyon vatandaşı olmayan insana bakmasına isyan ediyor.

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Nisan 2022 tarihine kadar harcanan 100 milyar dolar gibi bir miktarın söz konusu olduğunu ve Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den alınan 6'şar milyar dolardan 12 milyar doların harcanan bu paraya dahil olmadığını ilan ediyor.

Topla, 112 milyar dolar! Merkez Bankası'nın brüt rezervi bile değil o kadar!

Yıllık ortalama sığınmacı giderinin Türkiye'ye maliyetinin 9 milyar dolar olduğunu hesaplıyor ve AKP tarafından gizlenen rakamlara yapılan karartma nedeniyle zor ulaşıldığına dikkat çekiyor.

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Nitekim vatandaşlık verilen sığınmacılar konusunda da yalan söylendiğini iddia ediyor.

“Ben sana niye inanayım, sen seri yalancısın… 20 seneden beri Türk halkına yalan söylüyorsun. Ben senin TÜİK'inin rakamlarına inanmıyorsam, Göç İdaresi'nin verdiği rakamlara niye inanayım?” diyor.

Hakikaten niye inansın?

“Türkiye'de üç seneden beri ölen insan sayısını vermeyi reddeden bir yönetim var” diye de ekliyor.

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Kaçak göçmenlerin sadece Suriyeliler ile sınırlı olmadığını, 2017 yılında Anadolu Ajansı İngilizce servisi Türkiye'de yaşayan Afrikalı sayısının 1.6 milyon olarak açıkladığını şimdi 2 milyona çıktığını ve ayrıca bugün 1.7 milyon Afgan'ın sınırlarımız içerisinde yaşadığını da belirtiyor.

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Türkiye'de sığınmacı çeteleri oluştuğunu, sığınmacı nüfusunun yoğunlaştığı bölgelerde Türkiye'yi karıştırmak isteyen emperyalist güçlerin istihbarat servisleri tarafından ülkeyi bölmek için bu durumun kullanılacağı uyarısını yapıyor.

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Türkiye'deki 10 milyon sığınmacı ve kaçağın geri gönderilmesi, yeni göçlerin durdurulması ve Türkiye'den yurtdışına giden Türklerin geri dönüşü ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, planlar hazırladıklarını aktarıyor.

Çok geniş kapsamlı bir konuşma… Yaklaşık 25 dakika… Açın internetinizi, “Suriyeliler, Türkiye'yi istila ediyorlar” yazın, Ümit Hoca size orada anlatsın.