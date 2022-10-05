PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Veresiye doğalgaz!

Yıllarca “IMF bizden 5 milyar Euro borç istedi” masalını anlattı. Basit bir prosedürü çarpıttıkça çarpıttı… Defalarca her ortamda tekrarladı. “Arkadaşlara dedim ki verin. Sonra baktılar ki bu çılgın Türklerin sağı solu belli olmaz. Almaktan vazgeçtiler” demekten hiç sıkılmadı. Tabii ki gerçek anlattığı gibi değildi.

★★★

IMF dediğin Amerika aslında… Gerçekten Türkiye'den borç ister mi acaba? İşin aslı IMF küresel krizin ardından 2009 yılında kurumsal araştırma amacıyla üyesi olan 189 ülkeye sordu, “İhtiyacımız olursa faizi karşılığı havuza ne kadar para aktarabilirsiniz” Bildiğiniz anket yapıyorlardı. Her ülke kafasına göre 3-5 milyar dolar salladı. Kıbrıs Rum Kesimi bile “500 milyon dolar veririm” dedi. Hiçbir ülkenin aklına “IMF bizden borç istedi” demek gelmedi. Zaten kimse para falan da vermedi.

★★★

Önceki gece Bloomberg'ün haberinden öğrendiğimize göre Türkiye, doğalgaz ödemelerini 2024 yılına ertelemek için Rusya ile görüşmelere başladı. Bu durumun Türkçe meali, Türkiye cari fazla verecek diye çıkılan yolda verilen rekor miktarda cari açık sonrasında döviz rezervi eridi gitti. Gelir gideri karşılamıyor.

★★★

IMF'ye sözüm ona borç verebilecek kadar zengin bir ülke bugün Rusya'ya el açacak, borçları ertelemeyi isteyecek duruma geldiyse yazık valla bu millete… Yazıklar olsun ekonomiyi yönetenlere… Zira yakında seçim var. Öncesinde enseyi karartamazlar. Seçimden önce kombiyi seçimden sonra vergiyi köklerler… Eğer kazanamazlarsa bombayı muhalefetin kucağına bırakmış olurlar. Her türlü karlılar.

Düşünün 2023 bile dememişler. Taa 2024'e erteleme istemişler. İyi bari kredi kartına 36 taksit teklif etmemişler. Herhalde bu kepazelik başka bir partinin iktidar döneminde yaşansaydı gazetelerinde haftalarca manşet atarlar, televizyonlarda önümüzdeki 20 yıl boyunca tartışırlar, hatta belgeselini çekip döndüre döndüre gösterirlerdi.

★★★

Zira önceki harcamalara da para yetiştiremediler! Yine Bloomberg'in haberinden öğrendiğimize göre Alman Deutsche Bank'tan üç yıl vadeli 925 milyon Euro kredi alıp doğalgaz ödemelerine gönderdiler. Hale bak! Barış halindeki ülke, savaş halindeki ülkeye beni 2 yıl kadar idare et ödeyeceğim vallahi diyor.

Rusya, ya “isteme veresiye dost kalalım ölesiye” deyip para talep eder ya da Türkiye'nin dışişlerini para gerim ödenene kadar kontrol eder.

★★★

Kötü yönettiğin belli olmasın diye sayılarla oynarsın, suni olarak faizi, dövizi baskılarsın, hesaplama yöntemlerini değiştirir öyle yayınlarsın. Nitekim geldiğimiz yer burası… Doğalgaz almak için deftere yazdırmaya çalışırsın. Benim esas merakım, muhalefet “veresiye doğalgaz bizi bağlamaz, kazanırsak ödemeyiz bu böyle biline” derse…