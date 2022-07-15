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Avcılar Modeli!

Yeni bir dünya savaşının eşiğinde gibiyiz. ABD, NATO sopası ile Rusya'yı sıkıştırmakta, Rusya Ukrayna işgali ile “kolay lokma olmayacağını” ilan etmekte. Ve dünyanın yeni süper gücü Çin ise gelişmeleri, belli ki, silahlanarak, hayıflanarak, bilenerek, hazırlanarak izlemekte.

Yanı başımızda.

Bombalar yağıyor.

Kentler ateş altında.

Eller nükleer tetikte.

Bu ağır gerilim içinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM) kuruluş amacı olan; “dünya barışını korumak ve uluslar arasında toplumsal işbirliğini geliştirmek” hedefine uygun düşen “Yerel başarılı örneklerden sürdürülebilir kalkınmaya katkı” toplantısı yaptı.

Her yıl yapıyor.

BM, 193 üye ülkesinden yerel kalkınmada dünyaya örnek olacak belediyeleri de gelip toplantıda “modellerini anlatsınlar” diye davet ediyor. Bu yılkı toplantıya Türkiye'den Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli'yi davet ettiler.

Bu güzel haber.

Siz de duyun isterim.

★★★

Avcılar, 458 bin nüfusu ile İstanbul'un 39 ilçesinden biri; hem gölü ve hem denizi var. Bir yakasıyla Marmara'ya öbür yakasıyla Küçükçekmece Gölü'ne bakıyor. Ve toprağının altında uyandığında yedi başlı ejderhaya dönüşen deprem kuşağını saklıyor. 1999 depremi İstanbul'da en çok Avcılar'ı vurdu. Belediye Başkanı Turhan Hançerli çocuk yaşında Tokat Alamus'ta babasına yardımcı olurken iki kolunu tarım makinesi patoza kaptırdığı için kolları protezli yaşayarak hayata tutunmuş birisi. Üç yıl önce “Avcılar'ı güzel insanlar kenti yapacağım” sözü vererek aday oldu ve yüzde 52 oy desteği ile Belediye Başkanı (CHP'den) seçildi.

Sözünde durdu mu?

Dediğini yaptı mı?

BM, yıllık toplantısına “dünyanın başarılı yerel yönetim örnekleri içinde” onu da çağırdıklarına göre…

Siz karar verin.

★★★

“Birleştirme enerjisini” yapıştırıcı olarak kullanıp işe başladı.

Farklı düşünce.

Farklı değer.

Farklı inanç.

Ayrımını kaldırdı.

Avcılar'da Yeşilkent ve Tahtakale mahallesinde 40 yıldır çözümlenemeyen imar sorununu çözdü. Gençleri işle buluşturmak için “Uygulamalı Çözüm ve İnavasyon Merkezi” ile “Belediye İstihdam Ofisi”ni açtı. 2100 işsizin iş bulmasını sağladı. Kazdağları'ndan altın çıkartmak için hoyratça sökülüp hafriyata atılan zeytin ağaçlarını Avcılar'da parklara taşıdı, tek tek diktirdi. 2029'a kadar Avcılar'da karbon salınımını yüzde 40 azaltmayı hedefleyerek gitti Paris Başkanlar Sözleşmesi'ne de imza koydu. Semt pazarlarından akşam kapanışta arta kalan sebze ve meyve atıklarını komposa dönüştürerek Avcılar parklarının toprağına verim kattı. Gerçekçi, uygulanabilir kentsel dönüşüm modelini geliştirdi. Avcıların yaşlı yapı stoku yenilenmeye başladı. Marmara ve Küçükçekmece Gölü kıyısında toprak altında bekleyen antik kentler ortaya çıkartıldı. Tüm halk ve özellikle gençler arasında spor teşvik edildi. 25.000 kitabın yer aldığı Türkiye'nin ilk dijital kütüphanesi “Oku Avcılar” sloganıyla açıldı.

★★★

Belediye Başkanı Turhan Hançerli BM kürsüsünden “Sayın Bayanlar ve Baylar benim şehrim Avcılar'da halk ve belediye çalışanları ile birlikte kurduğumuz modelin ana taşıyıcı kolonları şunlardır” diyerek sıralamayı yaptı:

Kentsel dönüşüm.

Özgün mimari.

Çevreyi koruma.

Sosyal dayanışıma.

Yenilik. Açıklık.

Hesap verme.

Katılımcı belediye.

Çalma yok.

Çaldırma yok.

Çalışma var.

★★★

Belediye Başkanı'nın BM toplantısına çağırılması bilgilerini ben Avcılar Belediyesi Basın Danışmanı Ahmet Korkmaz'ın gönderdiği bültenden özetleyerek aldım.

Sizinle paylaştım.

Avcılar Belediyesi!

Bir ışık.

Bir fener.

Olmasaydı.

Çağırmazlardı.

Türkiye'den BM toplantısına çağrılan ilk ilçe Belediye Başkanı Turhan Hançerli oldu.