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Faşist sansür yasasına takılacak bir yazı!

Diyebilirdi ki, anneniz sizi seviyor, o sizin anneniz mutlaka seviyordur ama siz yine de “Gerçekten seviyor mu sevmiyor mu?” diye şüphelenin. Ben Maliye Bakanıyım, Saray'a hoş görünmek zorundayım. Benim size sunduğum verilerden de kesinlikle kuşkulanın. Genel kabul görmüşe farklı bakın. Ekonomik kararlar verirken insanın beyni, ihtiyaçlarına, arzularına, iştahlarına, şehvetlerine uygun çalışır.

Epistemoloji.

Heterodoks.

Nöroekonomi.

Maliye Bakanı'nın gerçeği gizlemek için kurduğu anlaşılmaz cümlelerin içine serpiştirdiği bu yabancı kelimeler, 3 hafta sonra bile ciddi haber muamelesi görüyor.

★★★

Sonuçlar ise Türkçe!

Bir yılda ihracat:

Yüzde 9.2 arttı.

Bir yılda ithalat:

Yüzde 41. 5 arttı.

İhracat birim fiyatı:

Yüzde 6.1'de kaldı.

İthalat birim fiyatı:

Yüzde 27 yükseldi.

İhracattın ithalatı

karşılama oranı:

Yüzde 68.5'a geriledi.

Dış ticaret açığı:

62 milyar dolara çıktı.

Bir yılda cari açık:

55 milyar dolara gidiyor.

İhracat beklenti endeksi:

108.1'e geriledi.

İthalat beklenti endeksi:

113.7'ye yükseldi.

Dolar borçlanma faizi:

Yüzde 9.75'i geçti.

KKM getirdiği yük:

76 milyar TL'yi buldu.

Bir yılda enflasyon:

Yüzde 181'i geçti.

Dolar:

19 TL'ye dayandı.

Vergiler:

Yüzde 200 arttı.

Bir yılda kredi notu:

B+'dan B'ye düştü.

Bir yılda tarımsal

alanda kullanılan

elektriğin fiyatı:

Yüzde 100 arttı.

Bir yılda enerji

İthalatı faturası.

50 milyar Dolar oldu.

★★★

Bir yılda dış borcun

milli gelire oranı:

Yüzde 60'a çıktı.

Döviz rezervi:

Eksi 59 milyara indi.

Döviz rezervinin

dış borca oranı:

Yüzde 45'e çıktı.

Gösterge faiz oranı

ile enflasyon farkı:

Yüzde 73.5'a fırladı.

Şirketlere kredi:

Yüzde 18 büyüdü.

Üretici enflasyonu:

Yüzde 144'ü geçti.

İşsizlik:

Yeniden artıyor.

Açlık sınırı:

7 bin TL'yi geçti.

Yoksulluk sınırı:

24 bin TL'yi aştı.

Banka karları:

Yüzde 400 artı.

Emekli maaşı:

3.500 TL'ye çakıldı.

Dilenciye en az para:

10 TL oldu.

1 litre mazot:

30 TL'ye koşuyor.

1 litre benzin:

20 TL'yi geçti.

10 yıllık bono faizi:

830 puan arttı.

Tüketici kredi faizi:

480 puan sıçradı.

Taşıt kredi faizi:

390 puan yükseldi.

★★★

Bir yılda para miktarı:

Üretimden fazla arttı.

İşçinin ve memurun

maaşından kesilen

vergi yükü oranı:

Yüzde 27' ye çıktı.

Devletin yıllık vergi

tahsilat artış oranı:

Yüzde 106'yı aştı.

Saray'ın harcaması:

Günde 10 milyonu geçti.

Yoksulluk:

Zirve yaptı.

Asgari ücret:

Dünyanın en azı oldu.

Gini katsayısı:

0.42'ye fırladı.

Yolsuzluk.

Zirve yaptı.

Yolsuzluktan arınma:

Dünyanın en kötüsüyüz.

Yasaklar:

Zirve yaptı.

Özgürlükler endeksi:

33 basamak aşağı indi.

Yalan:

Zirve yaptı.

Riyakarlık:

Zirve yaptı.

3-5 devlet koltuğuna oturtulup 3-5 yerden maaşlı partili bürokrat sayısındaki artış:

O da zirve yaptı.

★★★

Semt pazarı girişinde el örgüsü yapıp satan yaşlı kadının dediği gibi “canımızdan bezdirdiler” sonucunu gösteren böyle bir yazı Meclis'ten jet hızıyla geçirilmekte olan “faşist susturma (iç ve dış sansür) yasasına” mutlaka takılacaktır. Saray, savcılara emir yollayacak onlar da bu yazıda yer alan her ekonomik sonuçtan Madde 217/A'ya göre; “halkı endişe, korku ve paniğe sürüklüyor” diyen sonuçlar çıkartabilecek.

Oligarşi geldi.

İfade özgürlüğüne.

Yazıya kara pençe.