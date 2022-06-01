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Katar Emiri VIP uçak verdi yeme-içmeye de girdi!

Öz vatandaşı gazeteciyi İstanbul Başkonsolosluğu'nda testere ile doğratan Suudi Prens'in Türkiye'ye ziyareti ertelendi, ama Katar Emiri “yeme- içme işlerini” pekiştirmek için İstanbul'a geldi. İsmail Şahin'in haberine göre Katar Emiri 15 gün önce İstanbul'da Cumhurbaşkanı ile görüşmüş sonra GALATAPORT'u gezmişti.

Emir, iş bilir çıktı.

VIP uçak hediye etti.

Digitürk'ü aldı.

Finansbank'ı aldı.

Antalya Limanı'nı aldı. Burhanettin Efendi Yalısı'nı aldı. Süleymaniye Kentsel Dönüşüm Projesini aldı. Abank'ı aldı. Beymen'in, Tank-Palet Fabrikası'nın Network'ün, İstinyepark'ın hisselerine ortak oldu.

Hepsi kârlı.

İyi kazançlı.

Katar Emiri en son Türk iş insanı Ferit Şahenk'e ait D-ream adlı şirketin yüzde 20'sini satın aldı. Bu şirket GALATAPORT'ta yeme-içme zincirlerini işletiyormuş.

★★★

Bilen bilir!

GALATAPORT tarihe, denize, İstanbul'a ihanet etmeden Karaköy Vapur İskelesi'nden başlayıp Salı Pazarı'nın bitimine kadar uzanan 102.000 metrekare (1.2 kilometre) sahil boyunda hepsi devlet malı olan antrepolar, depolar, binalar, paket postaneleri, saat kulesi, camiler, çeşmeler ve kara tarafında da tarihi topçu kışlası ve top döküm atölyeleri bütününü vatanseverlik duygusundan sapmadan zenginliğe dönüştürme hikayesidir.

Tarihi mirasa saygı.

Kültüre hürmet.

İstanbul'a sevgi.

Ekonomiye zenginlik.

Ülkeye hizmet.

GALATAPORT, bu 5 ayak üzerinde projelendirildi. Projeyi 2000 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nü yapmakta olan Erkan Arıkan, büyük bir inanmışlık ve kılı kırk yararak, dünyadaki örnekleri inceleyerek hazırlamıştı. O yıllarda da kruvaziyer gemiler Meryem Ana'nın evini görmeye gelen turistleri Kuşadası'na ve oradan da İstanbul'a taşıyordu. Ama İstanbul Limanı bakımsız, altyapı eskimiş, perişan haldeydi. Bu haliyle bile 22 yıl önce İstanbul Limanı'na kruvaziyer gemiler 1 milyon turist taşıyordu.

Liman yenilenmeliydi.

Proje bu ihtiyaçtan doğdu.

★★★

Erkan Arıkan ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri İnşaat Emlak Dairesi'nin deneyimli, bilgili, torpille değil birikimleriyle oraya gelmiş kadrosu Japonya'ya gitti. Osaka Limanı'nı inceledi. İspanya'ya gitti. Barselona Limanı'nı inceledi. ABD'ye gitti. San Francisco sahil düzenlemesini inceledi. GALATAPORT projesini hazırladılar. Fikir ve isim babalığını Erkan Arıkan yaptı.

Yüzük taşı projeydi.

Liman projesi değildi.

Sahil projesi de değildi.

İkisinin senteziydi.

Para, ticaret, rant odaklı olarak düşünülmedi. İstanbul'un tarihi kalbini, kentin geçmişine sırtını dönmeden dünya turizmine açmaktı. 2003 yılında ihaleye çıkarılacak, ihaleyi kazananlar yatırdıkları parayı 6 yıl içinde kazanabilecekler ve GALATAPORT 2010 yılında açılacaktı.

Yapan da kâr edecek.

Devlet de kazanacaktı.

★★★

2002'de iktidar değişti.

GALATAPORT ihaleye çıktı. 2005 yılında Sami Ofer adlı bir İsrailli iş insanının önderlik yaptığı şirketler ortaklığı (konsorsiyum) 3 milyar 538 milyon Avro'ya aldı. İhale, “yap-işlet-devret” modeline göre yapılmıştı.

İmar planı değişikliği.

Bakanlıklar arası çatışma.

İhale mahkemelik oldu.

Danıştay yürütmeyi durdurdu. O yıllarda iktidar partisinin kurucularından ve özelleştirmelerden sorumlu devlet bakanı Abdüllatif Şener, Danıştay'ın aldığı yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek ihale dosyasını Özelleştirme İdaresi'ne geri gönderdi. Bakan Abdüllatif Şener'in bakanlıktan ve partisinden ayrılmasında “GALATAPORT ihalesinin Ofer'e verilmek istenmesinin” de payı oldu. Abdüllatif Şener, “Başbakan, bildiğiniz gibi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmıştır. Rant işini de çok iyi bilir. GALATAPORT hadisesi Cumhuriyet tarihinin en büyük imar rantını ifade eden bir hadiseydi ve ben engelledim. Başbakan Erdoğan, Sami Ofer ile kaç kez görüştüğünü de açıklasın…” dedi.

İhale yenilendi.

Yine iptal edildi.

Bir daha yenilendi.

“Yap-işlet-devret” modelinden vazgeçildi, “işletme devir hakkı” modeline geçildi. Doğuş adlı Türk şirketi kazandı. 2010 yılında bitmek üzere projelendirilen GALATAPORT, 11 yıl gecikmeyle 2021'de açıldı. Ve Cumhurbaşkanı'na VIP uçak hediye eden Katar Emiri GALATAPORT'u işletenlerin yeme içme zincirine de girdi.