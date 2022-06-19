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Kral çıplak! Ampul patlak!

Beraber çıkmışlardı yola ve 20 yıl kesintisiz iktidar oldular. Öncesini de koyarsak 23-24 yıl beraber ayrılamaz, kopmaz et ve tırnak gibi birlikte yürüdüler. Yol çatına geldiler. Biri öbürünü işaret ederek eski yıllardan geriye kalmış taraftarlarına “kral çıplak demenin vakti” çağrısı yaptı. Bir boksörün takım arkadaşına yumuk atıp devirmesine benzedi.

Kemik kıran.

Çene dağıtan.

Göz morartan.

Yumruk oldu.

Makyajı mor göz.

14 Ağustos günü 2001 yılında kurdukları partilerinin adını AK Parti, koymuş amblemini elektrik ampulü olsun diye çizdirmişlerdi.

Kral çıplak.

Ampul patlak.

Makyajı mor göz.

★★★

Kuruculardan Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İdris Naim Şahin, lider Recep Tayyip Erdoğan'ı terk etmişti. Geride Binali Yıldırım ile Bülent Arınç kalmıştı. Bülent Arınç da “kral çıplak” dedi ve terk etti. Siyaset ringinde “makyajı mor göz” Binali Yıldırım ile Recep Tayip Erdoğan kaldı.

Ve patlak ampul.

Abdüllatif Şener birlikte geçirdiği yıllarda gördüklerini, bildiklerini, yaşadıklarını hiç gizlemedi. Tek tek anlattı. Abdullah Gül sustu. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan da ayrılıp parti kurdular ama “kralın çıplaklığı” konusunda sessiz, suskun kaldılar. “Bizim dönemimizde şöyle iyi idik… Böyle iyi idik…” diyorlar fakat gördüklerini, bildiklerini anlatmadılar. Onların da Bülent Arınç' ın çağrısına uyarak “kral çıplak” demelerinin zamanı geldi.

★★★

20 yılın sonunda.

Türkiye kıvranıyor.

Gülmek bitti.

Eğlenmek bitti.

Huzur bitti.

Yeni söz bitti.

Yeni hikaye bitti.

Gelecek umudu bitti.

Adalet bitti.

Demokrasi bitti.

Öfke öne geçti.

Üzüntü öne geçti.

Gerilim öne geçti.

Kaygı öne geçti.

Yoksulluk öne geçti.

Yalan öne geçti.

Adaletsizlik öne geçti.

Ekonomik kriz öne geçti.

Umutsuzluk öne geçti.

Tek Adamlık öne geçti.

Bütün bunların sonucu olarak birlikte yola çıktıklarından son kalan yoldaş, davadaş, partidaş, gömlekdaş Bülent Arınç da ancak dayanabildi ve “kral çıplak demenin vaktidir” diye göz morartan yumruğu çaktı.

★★★

Toplum içe patlıyor.

Saray içeriden soyuluyor.

Cumhurbaşkanı Külliyesi denilen Saray'a kapağı atmış, orada işe yerleştirilmiş olanların bile Saray'ın geleceğinden umutlarını kestiklerini gösteren ve “kral çıplak” diye bağıran bir içeriden soygun olayı yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Millet Camii altındaki depolardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi gezilerinde otobüs üstünden çocuklara fırlattığı oyuncakların, bizzat sarayda çalışanlarca resmi araçlarla çalındığı ortaya çıktı. Başsavcılık, “5 külliye çalışanı toplam 7 kişi hakkında” dava açtı. İddianamede Külliye sarayı çalışanları hakkında “bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşyayı nitelikli hırsızlıkla aşırma” suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis istendi. Saray'da içeriden resmi araçla hırsızlık 5 yıldır sürüyormuş!

Saray içeriden soyuluyor. Toplum içe patlıyor. Bülent Arınç, çifte patlamayı gördü.

Kral çıplak.

Ampul patlak.