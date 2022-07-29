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Size Mansur Yavaş’ı sıkıştıracağınız bir ipucu vereyim!

Gazetecinin görevi, başarılı olduğu için halk tarafından sevilen bir belediye başkanını sıkıştıracak “ip ucu aramak ve Saray sevici iktidarı rahatlatmak” değil.

Doğru musunuz?

Dürüst müsünüz?

Sizi sınıyorum.

Size Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sıkıştıracağınız bir ip ucu vereyim. Mansur Yavaş'tan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı partiliniz Melih Gökçek'e söyleyin.

Onu uyandırın.

İkna edin.

Yavaş'a başvursun.

Desin ki:

“Sayın Başkan siz benim Ankapark adıyla kurduğum oyun ve eğlence merkezinin projesiz, hesapsız, kitapsız yapıldığını ve Ankaralılardan toplanan vergilerle elde edilmiş 801 milyon dolar paranın israf edilerek bir takım kişileri zengin eden enkaz yığını batak olduğunu söylüyorsunuz. Ben sizin batak, hurda, soygun ve yalancılık aracı dediğiniz bu Ankapark'ı işletmeye talibim. Verin ben işleteyim. Gerçeğin ne olduğunu halk da görsün.”

Mansur Yavaş!

Bu tekliften kaçamaz.

Verir Ankapark'ın işletmesini Melih Gökçek'e ve tüm Ankaralılar ve bütün dünya görür; kim doğruyu söylüyor.

Kim yiyici.

Kim yedirici.

★★★

Mansur Yavaş, basın aracılığıyla bütün Türkiye'ye ve dünyaya açıkladı. Belgeleri de savcılığa verip dava açılmasını ve halkın parasının hesabının Melih Gökçek'ten sorulmasını istedi. Atatürk'ün Ankaralılara (Hazine'ye) “şartlı bağışla” bıraktığı “orman çiftliği arazisi” üzerinde, 120 futbol sahası büyüklüğünde, kurulmuş Ankapark, bir israf yığınıdır.

Yolsuzluk hikayesi.

Vurgun projesidir.

Ankapark, yeri seçilirken, oyun ve eğlence alanlarının imalatı yapılırken, bu alanlara ithal oyuncaklar alınırken her şey kağıt üzerinde kitabına, usulüne uydurulmuş sonuçta belediyenin elinde 801 milyon dolar (bugünkü kurla 14 milyar TL) savurulmuş bir enkaz bırakılmıştır.

Yapılanlar kirli.

Çoğu iş fesatlı.

Pek çok alım; “kamu ihale kanunu kapsamı” dışında tutulmuş. Üzerine kurulduğu arazi Atatürk Orman Çiftliği toprağı olduğu için “kültürel varlıkları koruma kanunun istisna maddelerinden yararlanma” şemsiyesinin altına sığınılmış.

★★★

Firmalar peydahlanmış.

Oyuncak alımı yapılmış.

Ne ilginç bir tesadüfse Melih Gökçek döneminde Ankapark'a oyuncakların alınacağı sırada Türkiye'de GBM adlı yavru şirket kurulup, Çin'de daha önce var olan ana şirketten oyuncak alıp Ankara Belediyesi'ne satılmış. Ankapark'a oyuncak satıcı bu iki şirket (GBM ve Çelikler Grup) ihaleye katılan diğer firmaların, yine ne ilginç bir tesadüfse, eksik evrak verdikleri için elenmesi üzerine 5 kez ertelenen ihaleyi 6. kez tek başlarına kazanıp, Ankapark'ın işletmecisi de oluyorlar.

Kitaba böyle uydu!

İki oyuncak satıcı şirket Ankara Belediyesi'ne yılda 26 milyon 400 bin TL kira bedeli ve giriş ücreti üzerinden de gelirlerinin yüzde 3'nü de verecekleri sözleşmenin altına imza koyup; 29 yıllığına Ankapark'ın işletmecisi de seçildiler.

Peki sonu ne oldu!

İşletemediler.

Oyuncak satıcısı işletici iki ortak 7 ay sonra baktılar ki, Ankapark'a halk gelmiyor, zarara batıyorlar, işletme haklarını Bursalı bir tekstil firmasına devredip çekildiler.

Tekstilci de dayanamadı.

Dinazor çarpmışa döndü.

Bırakın belediyeye yılda 26 milyon 400 bin TL kira ödemeyi plastik dinazorları aydınlatan elektriğin faturasını bile kazanamaz hale geldi.

O da bıraktı.

★★★

Ben bu bilgileri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş dönemindeki basın danışmanlarının bütün gazetecilere geçtiği “basın açıklamalarından” özetleyip siz okurlara aktarıyorum. Bu basın açıklamalarında; “3 yıl önce 31 Mart 2019 yerel seçimleri propaganda konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, parkın belediyeye her yıl 10 milyon dolar kazandırdığını söylemesine rağmen parkın işlemecisi Bursalı tekstilci zarara dayanamayıp parkı Kasım 2019 kapattı. 2019 yerel seçim öncesi Ankara Belediyesi parkı halka 10 gün ücretsiz açtı. Halk, otobüslerle parka taşındı. 10 gün içinde 5.5 milyon bedavacı ziyaretçi parka akın etti. Melih Gökçek'in şimdi ballandırarak anlattığı 5.5 milyon ziyaretçi hikayesi işte budur” bilgileri de var.

Kim doğru söylüyor.

Siz mi dürüstsünüz?

Yavaş mı yalancı?

Melih Gökçek'e söyleyin.

İkna edin.

Parti görevi verin.

Mansur Yavaş'a gitsin Ankapark'ın işletmeciliğine talip olsun, halk parka akın etsin, kara geçsin, park hurdalık olmaktan çıksın, biz de görelim.

Yalanı, çamuru bırakın!

Kim yiyici?

Kim yedirici?

Buyurun size fırsat.

Parkı siz işletin.