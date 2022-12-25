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Tefe Tüfe Torba Küfe!

SEYREDENE kusma hissi veren kavgaydı. Zeytin bahçeleri sahibi iktidar partisi Bursa Milletvekili, Meclis toplantı salonunda uzaklardan yıldırım hızıyla kürsüye doğru koşarak gelmişti. İri yarı, sportmen yapılı biriydi. Sağ elinin yüzük parmağında muştaya benzer irilikte çelik-demir-krom karışımlı bir yüzük vardı. Kürsünün önünde havada uçarak muşta yüzüğü ile muhalefet partili öğretmen emeklisi Trabzon milletvekilinin suratına indirdi. Öğretmen kökenli muhalefet milletvekili kalp piliyle yaşıyordu, ölümden kıl payı döndü.

Tefe.

Tüfe.

Torba.

Küfe.

Hepsi birden o kusma hissi veren kavgayla unutuldu. Oysa o gün Meclis, başkanı, başkan yardımcıları, milletvekilleriyle 2023 Bütçe Kanunu konuşmak, tartışmak, hesap vermek, hesap sormak için toplanmıştı. Bütçe kanunu demek “vergilerin kimden toplanacağı ve toplanan paranın kimler için harcanacağının” yani “tefe-tüfe-torba-küfenin” topluca hesaba çekileceği kanunu konuşmak, oylamak demekti.

Kavga öne çıktı.

Hani cambaza bak misali; muşta yüzüklü yumruk kavgası seyrettirilirken halkın cebinden cüzdanı yani bütçesi çalındı.

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O gün Meclis'te!

O muşta yüzük.

Hastanelik eden.

Hastanelik olan.

Küfenin kimin tarafından doldurulduğu ve kimin tarafından boşaltıldığını halkın dikkatinden kaçırdı. 2023 yılında küfenin içi halktan kanun zoruyla toplanan; gelir vergisi, kurumlar vergisi, özel tüketim vergisi, dahilde ve ithalatta alınan KDV, motorlu taşıtlar, banka sigorta, damga, harçlar ve vergi dışı gelirlerle doldurulacak. Vergi gelirleri toplamı 3 trilyon 810 milyar TL tutuyor. Harcama ise 4 trilyon 400 milyarı bulacak. Küfe (Bütçe) 659 milyar TL açık verecek. Bu açık da yine halktan toplanacak ya da yüksek, yakıcı enflasyonun yarattığı gizli vergi yoluyla yine halktan alınacak, açık kapatılacak.

Ayıptır!

Cumhurbaşkanı aldatıyor!

Küfe sırtımda diyor.

Küfeyi o taşımıyor.

Küfe halkın sırtında!

Cumhurbaşkanı, bakanları, partisi, kadroları, yandaşları dolu küfeyi bütçe kanunda yazdıkları şekilde kitabına, defterine uydurarak, harcama fasıllarına ayırıp çatır-çatır harcayarak boşaltıyorlar.

Küfe şu demek:

Halk biriktirir.

İktidar harcar.

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Yine o gün Meclis'te!

Yumruk atan.

Yumruk yiyen.

Ağır küfürler.

Bütçenin harcama kalemleri içinde gösterilen; Sermaye Giderleri: 318.5 Milyar TL, Sermaye Transferleri: 37.3 milyar TL, Borç Verme Giderleri: 359.2 Milyar TL adlarındaki fasılların içeriğini sorgulamayı unutturdu.

Sermaye gideri ne?

Borç verme ne?

Kime borç veriliyor?

Borç vermenin gideri ne olur? Böyle süslü, ukala, üstenci tanımlamalarla birilerine bütçeden servet mi aktarılıyor? Meclis'in bütçe görüşmelerinde; küfeyi boşaltanların kime, niçin, ne amaçla, hangi verimlikte devlet parası aktarıldığını ve hangi kaliteli kalkınma, sağlıklı büyüme, adil paylaşma hedeflerinin gözetileceğini çok net anlatmaları gerekirdi. Ve kuşkusuz muhalefet milletvekillerinin de önce hesap sorması da şarttı!

Muştalı yüzük!

Sahne aldı.

Hesap sorma unutuldu.

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Ayrıca bütçenin (küfenin) içi boşaltılırken “torba yasa” yöntemi de hiç hesaba çekilmedi.

Torba yasa!

Her avantaya!

Devleti soymaya!

Şirket kayırmaya!

Kişi zengin etmeye!

Yandaş yaratmaya!

Seçim yıllarında halkın oyunu almak için “olmayanı vermeye ve seçimden sonra yine halktan geri almaya” kılıf yapılan çok ilkel bir yasa. Torba yasa, milattan önce 98 yılında yani 2121 yıl önce vardı, bugün pek çok ileri demokrasi ile yönetilen ülkede yok. 40 yıl önce başbakan iken Turgut Özal, fonları icat etmişti. Fonlar yoluyla bütçe harcamalarını istediği gibi yönetiyordu. 20 yıl önce Tayyip Erdoğan torba yasa icat etti. İktidara geldiği ilk dönemde (2002-2007) sadece 2 torba yasa çıkartılmıştı, sonraki yıllarda sayısı arttı, 2017'de 23'e ve bugün muhtemelen 123'e ulaştı. Torba yasaların içine sıkıştırılmış binlerce harcama kalemi ile halkın sırtında taşıdığı bütçe küfesi boşaltılır oldu. Muşta yüzüklü iktidar milletvekilinin, kalbi pilli muhalefet milletvekiline öldürücü yumruk attığı Meclis kavgasından 24 saat sonra iktidar, bir torba yasa ile “200 milyar TL borçlanma” yetkisi aldı. Bundan sadece 1 gün sonra da yine bir torba yasa ile işletme sürelerinin dolmasına daha 10-15 yıl olan 18 devlet limanı, hesapsız, kitapsız, ihalesiz yerli ve yabancı özel sektör patronlarına peşkeş çekildi. Limanların bazılarının işletme hakkı 1071 yılına kadar uzatıldı.

Tefe. Tüfe.

Torba. Küfe.

Bu düzen kokuştu.

Halk değiştirecek.