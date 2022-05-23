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Akıllı olalım, yoksa ülke elden gidiyor!

Maltepe'deki koca meydanı dolduran coşkun kalabalık, okyanustaki dev dalgalar gibiydi…

“Hak, hukuk, adalet” diye haykıran insanların umudu, coşkusu, heyecanı, Türkiye'de esen değişim rüzgârlarının meydana yansımasıydı…

Vatandaş adaletsizliğe haykırdı…

Haksızlığa, hukuksuzluğa, kanunsuzluğa haykırdı…

Halkın yaşam hakkını gasp eden zamlara, pahalılığa, yoksulluğa ve sefalete haykırdı…

“Bize hayatı zehir eden, katlanılmaz acılar yaşatan bu iktidara ‘DUR' demenin zamanı geldi!” diye bağırdılar.

“Bir dokun bir ah işit” derler ya… Cumartesi günü CHP'nin Maltepe mitinginde toplanan yüz binlerce insanın hali böyleydi.

“Bir makarnaya hasretsem, ben yaşamak istemiyorum!” diyen 65 yaşındaki Nazife Bacı'nın feryatları herkesin gözlerini yaşarttı.

Dert denizinde çırpınan insanlar, bugünkü Türkiye'nin tablosu gibiydi…

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Hep söylüyorum:

Kemal Kılıçdaroğlu (İYİ Parti lideri Meral Akşener'le birlikte) bu mazlum halkın umududur.

Maltepe meydanında gök gürültüsü gibi yükselen destek çığlıkları, benim bu iddiamı doğruladı.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüde “Ülke elden gidiyor!” diye haykırması yalnız meydandakilere değil, tüm Türkiye'ye, 84 milyon insanımıza ciddi bir uyarıydı.

Ülke elden gidiyorsa, ne yapmalı?

Vatan bizim vatanımız…

Bayrak bizim bayrağımız…

Eski tartışmaları bir tarafa bırakıp birlikte olmak ve aklımızı kullanmak zorundayız.

İçtenlikle “Bize katılın” diyen Kılıçdaroğlu, topluma çok önemli bir mesaj verdi.

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Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir vaadi de şu:

“İktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim! Ben neysem oyum… Nerede olduğumu biliyorsunuz. Bunu değiştirmek niyetinde değilim. Kibar olmayı… Dinlemeyi, anlamayı…

Dezavantajlı olanların derdine koşmayı değiştiremem. Koşmaya devam edeceğim.”

CHP liderinin verdiği bu söz, onun samimi inançlı demokratik karakterini gösteriyor.

Ben kendi hesabıma Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetine kesinlikle inanıyorum.

İktidara geldiği zaman:

– İnsanlara tepeden bakmayacak…

– Milleti kutuplara ayırmayacak…

– Yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edecek…

– Kendisini eleştirenlere hakaret etmeyecek…

– Karşı görüşte olanlara küfüretmeyecek…

-l Gazetecileri hapse attırmayacak…

– Herkese karşı hoşgörülü olacak…

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Kılıçdaroğlu'nun, insanların neye inandığına ve hangi partiyi desteklediğine bakmadan tüm milleti kucaklayacağına inanıyorum. Toplum olarak yıllardır buna hasretiz.

Her gün küfür ve hakaret dinlemekten, kavga ve gerginlikten bıktık.

Artık ülkede sefaletin bitmesini, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmasını istiyoruz.

“Türk gençliği nereye?”

Mustafa Kemal Ulusu dün bana gönderdiği mesajda acı bir gerçeği vurgulayarak:

“Türk gençliği nereye?” diye sordu.

Malûm, önceki gün Avrupa Basketbol Ligi final maçında Anadolu Efes takımımız, İspanyol rakibi Real Madrid'i devirerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Anadolu Efes'in maçı 58-57 kazanıp şampiyon olması ülkemiz için sevindirici, gurur verici bir sonuç ama bir mesele var… Mustafa Kemal Ulusu bunu hatırlatarak “Takımda Türk gençleri nerede?” diye sordu. Kadro listesinde 2 Türk sporcunun ismi var ama bunlar hiç oynamadılar. Şampiyon takımın sadece adı Türk… Oyuncular “Paralı askerler” gibi… Final maçında kadro ve sayılar şöyle:

Micic (23), Larkin (10), Pleiss (19), Singleton (4), Dunston (2), Beaubois, Moerman, Ansderson, Bryant.

Kemal Ulusu “Türk takımında Türk gençleri nerede?” diye sormakta haksız mı?

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