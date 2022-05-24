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“Ben adayım” demedi ama provasını yaptı!

Fiyatların hançer yarası gibi ıstırap verdiği, yoksulluğun acımasız bir zalimlikle devam ettiği Türkiye'de umut verici gelişmeler de oluyor.

Maltepe mitingindeki muhteşem kalabalığın heyecanı, tüm “6'lı Masa” liderlerine büyük moral verdi.

Türkiye'nin artık, zamanında ya da erken yapılacak seçimde, tek kişiye bağlı keyfî yönetimden kurtulacağı anlaşılıyor.

Bu durum gözle görünür hale geldi ama siyasette hiçbir şeyin garantisi yoktur. Oyları “torbada keklik” sanarak işi gevşek tutmak hataların en büyüğü olur! Siyaset rüzgârı son birkaç günde bile değişebilir.

Muhalefetin seçim çalışmalarını daha da hızlandırması ve ciddi bir hata yapmaması gerekiyor.

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Görkemli Maltepe mitinginden sonra bazı gazeteler:

“Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti” diye manşetler attı.

Oysa CHP lideri “Ben adayım” demedi. Her zaman “Kararı 6'lı Masa verecek” diyor.

Ancak… Davranışları, söylemleri, vaatleri Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağı izlenimi yaratıyor.

Şunu da belirteyim ki, Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etse, bu ona çok yakışır. Cumhurbaşkanı olacak liyakat ve tecrübededir çünkü…

Kılıçdaroğlu, Maltepe mitinginde Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmedi ama bence uygun adımlarla adaylığa doğru yürüyor.

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Aslında, aday kim olursa olsun, bu iktidarı yenip ülkeyi kötü gidişattan kurtarmak önemli.

Ben şahsen Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını hiç merak etmiyorum.

Bunu merak edip “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını açıklasın” diye yırtınanlar Saray yanlıları “Aday açıklansın da gece gündüz ona saldırıp yıpratalım” diye bekleşiyorlar.

Adı geçenler üç güçlü aday adayı; Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu…

Anketlere göre, hangisi aday olursa olsun AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı yenebilecek güçte görünüyor.

Aday kim olursa olsun, önemli olan Türkiye'nin tek kişilik sistemin getirdiği çöküntüden kurtulup, refah içinde, mutlu insanlar ülkesi haline gelmesi…

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CHP ve Kılıçdaroğlu, Maltepe mitingindeki sınavdan iyi not aldı.

“6'lı Masa”yı bir araya getirmekte önemli bir başarıya imza atan ve Maltepe mitinginde büyük bir kalabalık toplayarak gövde gösterisi yapan Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmedi ama bence bunun provasını yaptı.

Nihai karar kendisinin de dediği gibi “6'lı Masa” tarafından verilecek. Türkiye'nin makûs (baş aşağı getirilmiş, ters döndürülmüş) talihini yenecek lider orada seçilecek.

FETÖ'cü generali kim terfi ettirdi?

Ülkemizde o kadar garip şeyler oluyor ki, duydukça şaşırıyoruz ama hafızası zayıf bir toplum olduğumuz için her türlü kötülüğü bir süre sonra unutuyoruz.

Bu ülkede, FETÖ'cü olduğu bilinen generallerin bile terfi ettirildiğini, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray hatırlattı.

Aytun Çıray, FETÖ'cü olduğu mahkeme kararıyla tescil edilerek 14 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy'un görevdeyken aldığı terfiyi ve önemli atamayı Meclis gündemine taşıdı.

Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplandırması istemiyle:

“FETÖ'cü olduğu bilinen Serdar Atasoy, kim ya da kimler tarafından terfi ettirilmiştir?

Terfi aldıktan sonra Serdar Atasoy'u devletin en kritik görevlerinden biri olan Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na kim önermiştir?

FETÖ ve ABD iltisakı olduğu iddia edilen Bakan Yardımcıları'nızın bu atamada bir etkisi olmuş mudur?” diye sordu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu sorulara nasıl cevap vereceği merak ediliyor.

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