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Bu kış çok zor, çok sert çok acılı geçecek!

Ülke adına can sıkıcı bir tablo karşısındayız!

Her yanımız dökülüyor…

Keşke güzel şeyler yazabilsek ama yazamıyoruz… Aldatmak bizim işimiz değil. Onu başkaları (yandaşlar) yapıyor. Bize de ülkemizin hazin gerçeklerini anlatma görevi düşüyor.

20 yıldır iktidarda olan AKP'nin yarattığı tahribatın onarılması çok zor. Önümüzdeki seçimde iktidar değişse bile, (hukukta, ekonomide, sağlıkta, milli eğitimde, her şeyde) çağdaş bir ülke hâkline gelmemiz uzun yıllar alacak!

Bu iktidar döneminde, 20 yılda 40 yıl geriye gittik çünkü… 50 yıl önceki halimiz bugünkünden daha iyi idi, daha mutluyduk. Ülkede eşitsizlik daha azdı.

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Hafta içinde önemli bir gazetemizin manşeti şöyleydi:

“Vizede Afrika ligine düştük!”

Haberde, Avrupa'nın Türkiye'den yapılan vize başvurularını ciddi oranda geri çevirdiği, vize başvurularının reddedilmesi olayının son 6 ayda 4 misli arttığı belirtiliyordu.

Yalnız Avrupa değil, Amerika da Türk vatandaşlarına neredeyse geçit vermiyor, Afrika ülkeleri ile Ortadoğu ülkeleriyle aynı muameleyi yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının böylesine aşağılanması, dünyadaki hazin yerimizi gösteriyor, kapılar yüzümüze kapatılıyor!

Kimdir bundan sorumlu olan?

Türkiye'yi yöneten kimlerse tabii ki onlardır!

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Her alanda tel tel dökülürken, en zayıf yanımız ekonomi oldu.

Türkiye'de ekonomi yönetiminin aldığı kararların neredeyse tamamı, planlananın aksine, ters sonuçlar veriyor. Neden?

Ülke bilimden uzak yöntemlerle, ekonominin “olmazsa olmaz kuralları” hiçe sayılarak yönetiliyor da ondan…

1400 yıl öncesine gidilip “Nass var, bize ne oluyor ki?” denilerek enflasyon kamçılanıyor, zamlar azdırılıyor, olan zavallı insanlarımıza oluyor!

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“Yeni Ekonomi Modeli” diye alınan yanlış kararlar sonucu 12 aylık cari açığımız (yani döviz açığımız) 32 milyar doları geçip 32 milyar 458 milyon dolar oldu.

Şimdi yurt dışından para arayışımız sürüyor. Çok yüksek faizle bile borç bulmakta güçlük çekiyoruz.

“Middle East Eye” (Ortadoğu Gözü) sitesinde yayınlanan haberde Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar finansman arayışında olduğu belirtildi. Bu arada Rusya ile de temaslar sürüyor.

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Yani el parasına kaldık sevgili okurlar…

Yabancılara avuç açtık!

Onlar da işi yokuşa sürüyor! Ekonomimize güvenmedikleri için borç para vermekte nazlanıyorlar.

Yurt dışından yeterli oranda borç bulamazsak bu kış çok zor, çok sert, çok acılı geçecek!

Allah yardımcımız olsun!

“Yapılan hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık!”

Uzun süredir gericilerin hedefinde olan sanatçı Gülşen, cesur sahne kıyafetleri nedeniyle o çevrelerden büyük tepki topluyordu.

Sonunda bir bahane bulup içeri attırdılar!

Ülkemizde her hakaret eden demir parmaklıklar arkasına konuluyor mu? Eğer öyle olsaydı cezaevleri iktidara yakın işadamları ve siyasilerle dolardı!

Şimdi, sevilen bir sanatçı olan Gülşen içeride… Maksatları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek!

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Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki gösteren onurlu sanatçılardan biri de Müjde Ar…

“Yüreğim sıkıştı” diyen Müjde Ar şöyle devam ediyor:

“Her şey çok can sıkıcı. Yazıklar olsun! Ülkeyi ne hale getirdiler? Öyle bir hale geldik ki, yapılan hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık!

Gülşen'i apar topar içeri tıkmak tüm topluma gözdağıdır. Diyorlar ki, neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz. Vay vay vay!

‘Bizden olmayan herkes bir gün suçlu ilan edilecektir. Yaşam tarzını ben tayin ederim, çağdaş sanata karşıyız!' Verilen mesaj budur.

Oysa sapkınlıkları, ‘bir kereden bir şey olmaz' diyenleri görmezden geliyorlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ekonomide büyük borç azgın it gibidir ve azgın itle uğraşmak zordur!