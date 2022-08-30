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Kara yürekliler ve 30 Ağustos!

Bugün 30 Ağustos 2022… Tam 100 yıl önce bugün, yurdumuzu işgal eden düşmana karşı Büyük Zafer'i kazanmıştık.

30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşıdır.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 100'üncü yılda daha büyük bir saygı ve özlemle anıyor, “Yolunuz yolumuzdur” diyoruz.

Dahili ve harici bedhahlar (iç ve dış kara yürekliler, hainler) Türk ulusunu Atatürk'ün yolundan asla döndüremeyecek.

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Bu vatan, bu Cumhuriyet, 30 Ağustos Zaferi ile kuruldu.

Şimdi, bir takım dış düşmanların maşaları Atatürk'ün bu büyük eserini yıpratıp yıkmak istiyorlar.

– Ülkede dincilik, mezhepçilik aldı yürüdü.

– Halkımız kutuplaştırıldı.

– Hukuk yok edildi, her yanı adaletsizlik sardı.

– Vatanseverler “Hain” diye suçlandı.

– Ömürleri vatana hizmetle geçen, yaşları 75 ile 91 arasında değişen emekli yurtsever paşalar hapse atıldı.

– Devlette rüşvet, yağma, yolsuzluk iddiaları arşı âlâya (göğün en yüksek tabakasına) yükseldi.

– Ülkede kültür, sanat ve müzik festivalleri ile konserler peş peşe iptal edildi, her yanı ilkellik sardı.

– Gazeteci ve sanatçılar, sudan sebeplerle tutuklanıp hapse atıldı.

– Yalan, dolan, nankörlük ve vicdansızlık arttı, Büyük Atatürk inkâr edildi.

– Meydanı boş bulan cemaatler, tarikatlar, köktendinciler, ülke halkına yobazlığı dayatıp, kendileri gibi yaşamayanlara karşı tahammülsüzlük göstererek Cumhuriyet devrimlerine öfke ve nefretle saldırdılar.

– 21'inci yüzyılda ülkeye Ortaçağı yaşatmak istiyorlar!

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Bugün tüm yurtseverler hem gururu, hem hüznü yaşıyor, ancak…

Cumhuriyet düşmanları, soyguncular, vurguncular, goygoycular sonunda hüsrana uğrayacaklar, bu kesin!

Yüzyıllar geçse de kazanan yine Atatürk olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız tüm ulusumuza kutlu olsun.

Yolsuzluk artık olağan bir iş!

Paralar yanlış yerlere harcanınca devlet olarak borca battık.

Ülkede rüşvet ve yolsuzluk olayları olağan hale geldi.

Sedat Peker'in ortaya döktüğü yolsuzluk dosyaları, koca Türkiye'nin ne hale geldiğinin göstergelerinden biri…

AKP'li kadın milletvekili ve üst düzey görevler yapan kocası, sarayın danışmanlarından biri, aracı kişiler ve ortada dönen milyonlarca lira… Korkunç bir yolsuzluk ve rüşvet olayı!

Peki, harekete geçen, soruşturma açan veya açtıran bir makam var mı? Yok!

Dedik ya, artık bunlar olağan işlerden… Soygunculara dokunulmuyor ama sürçülisan eden Şarkıcı Gülşen ve onun gibiler yıldırım hızıyla hapse tıkılıyor!

Ülkede çark böyle dönüyor işte… Ancak, hiçbir kirli iş gizli kalmaz. Günün birinde tüm yolsuzluklar bir bir gün ışığına çıkar. Ülkeye aydınlık günler mutlaka gelecek!

TEBESSÜM

6 liranın peşine düştüler!

Mizah gibi bir haber… O nedenle bugün TEBESSÜM sütununu bu habere ayırdım.

Ülkede birileri milyonları, hatta milyarları götürüp deveyi hamutuyla yutarken, bunları görmeyerek 6 liranın peşine düştüler.

“6 TL'lik geliri beyan etmedi” gerekçesiyle Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a denetim başlatıldı.

ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusu, olayı sosyal medyada şöyle duyurdu:

“6 lira gelirimizi beyan etmemişiz diyerek telefon emriyle şahsımıza (ENAG'a) vergi denetimi başlattılar. Ancak, böyle bir gelir hiçbir zaman olmadı. Denetçi arkadaşların zamanı boşa harcanıyor. Halbuki, yemiş-yutmuşlar güzel ülkemi… Onu saklamak için 6 TL'nin peşine düşmüşler!”

GÜNÜN SÖZÜ

Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır (T. Fikret)