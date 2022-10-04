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“Kaybedecek aday 6 ay arasanız bulamazsınız!”

TEK ADAM Sistemi'nin vahim sonuçları ortada…

Ekonomi çökme noktasına geldi…

Gelirlerimiz azaldı, ulusça yoksullaştık.

Birçok ülkeyle dargınız, bazılarıyla kavgalıyız.

Dünya Refah Endeksi'nde 66'ncı sıradan, 93'üncü sıraya düştük.

Kötüye gidiş devam ediyor.

Bu sistemin değişmesi lazım…

Umut 6'lı Masa ve 8 ay sonraki seçimleridir.

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Önceki günkü toplantıdan “6'lı Masa uyum ve kararlılık içinde hedefine yürüyor” mesajı geldi. Toplantı sonrası paylaşılan 6 imzalı açıklamada “Göstereceğimiz ortak aday Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak” denildi.

Ancak, bazı liderlerin “Kazanacak aday” diye ısrar ettikleri biliniyor.

Peki, kimdir kazanacak aday? Bunu söyleyen yok!

Şu anda öne çıkan isim CHP lideri Kılıçdaroğlu… Fakat masada yer alan bazı liderlerin söylemlerinden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıkları anlaşılıyor.

Bunun sebebi, onun “Seçilebilir” olmadığına dair kamuoyunda kasıtlı olarak yaratılan yanlış imajın bazı liderleri etkilemesi…

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“Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını düşünmek bile, hesap bilmemek demek.”

Bunu biz söylemiyoruz.

Anket şirketleri arasında saygın bir yeri olan “Avrasya Araştırma”nın başkanı Kemal Özkiraz söylüyor ve:

“6'lı Masa'da bazı liderlerin ‘Kazanacak aday' bahanesine sığınmaları yersiz. Yaptığımız araştırmaların ortaya çıkarttığı sonuç: Kazanamayacak aday yok! 6'lı Masa, 6 ay arasa bile ‘Kaybedecek aday' bulamaz.” diyor ve ekliyor:

“Şu an, 6'lı Masa'da yer alan en az 5 kişi (aday olduğu takdirde) seçimi kazanır. Dediğim gibi, bu seçimde ‘Kaybedecek aday' bulmak zor.”

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Güvenilir bir araştırmacı olarak tanınan Kemal Özkiraz'ı Tele-1'deki bir programda dinledim.

Bir takım mantıklı hesaplar yaptı

Erdoğan'ın 2018 yılında (en güçlü zamanında bile) seçimi yüzde 52 oyla kazandığını, aradan geçen dört buçuk yılda işlerin ters gittiğini, partisiyle birlikte Erdoğan'ın da önemli oranda oy kaybettiğini anlattı. Anketlerde muhalefet partilerine kayan oyların AKP'den geldiğini belirten Özkiraz:

“6'lı Masa liderleri bu hesabı yapamıyorlar ve hâlâ kendilerine güvenemiyorlarsa hepsi birden istifa etsin!” dedi.

Ağızdan çıkan incitici sözler!

İYİ Parti lideri Meral Akşener “Biz noter değiliz. CHP'ye hiçbir borcumuz yok” diye tepki göstermesine şöyle açıklık getirdi:

“CHP'liler doğal olarak genel başkanlarını aday olarak görmek istiyor. Ancak, medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar var. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini partinin görüşü gibi algılıyor. İYİ Parti'ye parmak sallamayı, ev ödevi vermeyi alışkanlık haline getirdiler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.”

Meral Akşener serzenişinde haklıdır. Tüm CHP'lilerin ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmeleri gerekiyor. Meral Hanım'ı kırmak, seçimin tehlikeye girmesi demektir!

TEBESSÜM

“Sıra sana da gelecek!”

Temel, Fadime'yi evde yabancı bir adamla yakalayınca tabancasını çekip, adamı alnından vurmuş.

Daha sonra “Artık bana yaşamak haram” diyen Temel tabancayı kendi alnına dayayıp tam tetiği çekmek üzereyken Fadime “Uy Temel'um, gençliğin var, kendine kıyma!” diye bağırmış. Temel kızgın bir şekilde ona dönüp:

“Sus kaltak!” demiş “Sıra sana da gelecek!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanların en büyük mutluluğu hem paralı, hem hür düşünceli olmaktır!