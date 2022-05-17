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Koş vatandaş, koş! Sen de kredi kap!

Şu “1 ve 2 milyonluk konut kredisi” meselesine hiç girmeyecektim ama okurlarımdan gelen tepki mesajları, bu konuda bir şeyler yazmamı gerektirdi.

Ülke yoksulluk girdabından kurtulmak için can havliyle çırpınırken, iktidar müjdeyi verdi:

“Vatandaşlara yüzde 0.99 faizle konut kredisi verilecek!”

Ekonomik sıkıntılara müthiş bir çözüm doğrusu (!)

İşportacılar gibi bağırmak lâzım:

“Koş vatandaş, koş! Kapanın elinde kalıyor! Bu fırsatı kaçırma! Konut alman için 1 milyon, 2 milyon kredi senin!”

Milletin aklıyla alay ediyorlar sanki!

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Tek derdi ay sonunu getirmek olan, evine 1 kilo et bile götüremeyen vatandaş, 1 ya da 2 milyon kredi alıp konut sahibi olacak!

“Ne kadar güzel!” derken taksitler aklımıza geliyor.

1 milyon krediyi geri ödemek için her ay 14.277 lira taksit ödenecek. 2 milyon kredi için ödenecek miktar ise ayda 28.555 lira!

10 yıl sürecek bu taksitleri ancak, iktidarın beş-altı yerden maaş alan yandaşları ya da varlıklı kişiler ödeyebilir. Aylık gelirin 40-50 bin lira civarında olması gerekiyor. Türkiye'de kaç kişi ayda bu kadar para kazanabiliyor?

AKP iktidarının “âlâyı vâlâ” ile açıkladığı bu ekonomi paketi ile tuzu kuru olanlar kazanacak… Müteahhitler, yandaşlar, beş-altı yerden maaş alan saraylılar, vs.

Evsiz, yine evsiz, yoksul yine yoksul!

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Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir dönemde yaşıyoruz!

Vatandaş ağır enflasyon altında eziliyor, iktidar ise “Al sana konut kredisi” diyor. Yani ekmek yerine beton mu yiyecekler?

Okurlarımdan biri mektup yollamış:

“İşyerimden aldığım maaş bordrom ile devlet bankasına gittim, ‘1 milyon kredi istiyorum' dedim. Öyle bir bakış baktılar ki, dayak yemekten korkup kaçtım” diyor. Tabii şaka yapıyor ama bu hazin gerçeği yansıtıyor:

“Normal bir vatandaşın bu konut kredisini alması mümkün değil.”

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Bir başka okurum:

“Bu kredi işi bizimle alaydır. Ben eve bir kilo et alamıyorum, bana ‘ev al' diyorlar. Ayıp değil mi yaa?” diyor.

Emekçiye ev almak artık bir hayal… Peki, kimler alacak?

Zaten konut sahibi olanlar ve hazırda paraları bulunanlar kredi alıp daha çok konuta sahip olacak.

Ya orta halli ve sabit gelirli vatandaş?

Onlara, tabir caizse, “Taşın kökünü ye!” diyorlar.

“Cumhurbaşkanı adayınız kim?”

Televizyonlardaki haber kanalları bir âlem… Hemen her gece uzman (!) denilen dört-beş kişiyi toplayıp siyasi yorumlarla izleyicileri güya aydınlatıyorlar!

En çok konuşulan konu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı…

Durup durup soruyorlar:

“Cumhurbaşkanı adayınız kim? Adayınızı açıklayın!”

Muhalefet liderlerinin oluşturduğu “6'lı Masa” nazik davranıp cevap veriyor:

“Zamanı gelince açıklayacağız.”

Bu yanıt onları tatmin etmiyor, takılmış plak gibi tekrarlıyorlar:

“Cumhurbaşkanı adayınız kim? Adayınızı açıklayın!”

Bu konuda birçok okurumdan şikâyet mesajı geldi. Bir fikir vermek için Gündoğan'dan yazan okurum Av. A. Necdet Kalyoncu'nun mesajını özetliyorum. Şöyle yazıyor:

“Bence erken açıklanan adayı seçim zamanına kadar yıpratarak iktidara yaranmak istiyorlar! Bunu kötü niyetli bir yaklaşım olarak yorumluyorum! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının peşine inatla, ısrarla neden düşüyorlar? Habercilik ve yorumculuk bu mudur? Adayın erken açıklanması, kurda kuzu teslim etmek gibi bir şey olur. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Millet İttifakı'nın tuzağa düşmemesi lâzım!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kahraman ve korkak… İkisi de korku duyar ama biri korkusunu yener!