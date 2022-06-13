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Otobüsçüler “İmdaat” diyor!

Derin yoksulluk hız kesmeden artmaya devam ediyor.

Vatandaş artık dilimle, taneyle, gramla alışveriş yapar hale geldi.

Özellikle akaryakıta peş peşe gelen insaf dışı, fahiş zamlar, yalnız yurttaşları değil, taksicileri de, otobüsçüleri de perişan etti.

Türkiye'de 88 büyük otobüs firması var. Binden fazla otobüs 7 bölgeden karayolu taşımacılığı yapıyor.

Akaryakıta yapılan acımasız zamlar, tüm otobüs firmalarını “kontak kapatacak” hale getirdi.

Bir çıkış yolu bulunamazsa, böyle bir çöküşün tüm Türkiye'de nasıl bir karışıklık yaratacağını iyi bilen Otobüs İşletme Sahipleri Derneği (OİSD) “Çok zor durumdayız. Kontak kapatıp ülkemize zarar vermek istemiyoruz ama artık dayanacak gücümüz de kalmadı!” diyor.

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88 otobüs firmasının üyesi olduğu OİSD, tehlikeyi bir bildiri yayınlayarak açıkladı.

Ben OİSD Başkanı Ayhan Kara ile bu kritik konuyu konuştum.

Ayhan Kara “Durum gerçekten vahim. İmdat diye bağırıyor, devletin tüm resmi organlarının sorunlarımıza anlayışla yaklaşmasını bekliyoruz” dedi.

88 otobüs firması adına konuşan Dernek Başkanı Ayhan Kara'nın anlattıklarını şöyle özetlemek mümkün:

– 2018 kriziyle başlayan, Covid-19 salgını ile devam eden ve bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik istikrarsızlık, otobüs sektörünün tahammül sınırlarının ötesine geçti.

– Son bir yılda özellikle yakıta yapılan zamlarla birlikte sektör belini doğrultamaz hale geldi.

– Dövizdeki kur artışlarıyla birlikte otobüs fiyatlarının artışı sebebiyle araçlarımızı yenileyemez durumdayız. Bu da tamir-bakım masraflarıyla birlikte yüksek yakıt sarfiyatına ve büyük oranda KDV ödememize sebep oluyor.

– Haksız rekabetle ekmeğimize göz diken korsan taşımacıların faaliyetlerinin durdurulmaması da zararımızı arttırıyor.

– Sefer azaltma, filo küçültme, personel ve gider kısma gibi önlemler de artık fayda etmiyor.

– Nefes alamaz haldeyiz…

– Devlet, sorunlarımızı çözmeye yardımcı olmazsa Türkiye'de karayolu yolcu taşımacılığı sektörü çökecek ve enkazın altında sadece otobüs işletmeleri kalmayacaktır!

“Sıra bana gelmez, demeyin, sıra size de gelecek!”

Sanatçı dediğin, yalaka ve çıkarcı olmamalı, muktedirlerin karşısında virgül gibi kıvrılmamalı!

Sanatçı dürüst, gerçekçi, yurtsever, halktan ve haklıdan yana olmalıdır.

Bunları niye yazdım?

Ülkemizde bir sanatçı geçinen grup var. Bunlar hep kendi çıkarlarına bakıp her iktidara şakşak yaparlar.

Bir de Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Cüneyt Arkın ve rahmetli Tarık Akan gibi sanatçılar var. Bunlar gerçek yurtseverler, gerçek sanatçılardır.

Geçen gün internette bir tweet gördüm. Uğur Yücel'e aitti. “İşte gerçek bir sanatçı daha” dedim. Tweet şöyle:

“Üzülerek söylüyorum ki, bu izlediklerimiz henüz fragman. Sandıkta, tek kişilik rejimden kurtulamadığımız sürece, her geçen gün fakirleşeceksiniz. Zenginler, sanatçılar ve ünlüler ‘Sıra bana gelmez' demeyin. Sıra size de gelecek!”

TEBESSÜM

Uyanmazsan öperler!

Pamuk Prenses masalını sanırım bilmeyen yoktur. Bu ünlü öykünün günümüze uyarlanan bir bölümü şöyle:

Pamuk Prenses'e “Derin uykudan bir öpücükle böyle nasıl uyandın?” diye sormuşlar.

Pamuk Prenses “Uyanmaya mecburdum. Eğer uyanmasaydım beni öpmeye devam edeceklerdi” demiş ve eklemiş:

“Dünyanın neresinde uyuyan insanlar varsa artık uyansalar iyi olur! Yoksa daha çook öpülürler!”

GÜNÜN SÖZÜ

Aptala bin akıl versen de o yine kendi aklını beğenir!

