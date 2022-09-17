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Seçmen gafil kuş mu?

“Gafil kuşun avcısı çok olur” derler.

Sanırım iktidar da seçmeni “gafil kuş” olarak görüyor, öyle zannediyor!

“Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi” diye tanıtılan proje ile seçmeni kafese koyup ellerinden oylarını kapmak istiyorlar.

Peki, oy getirir mi bu proje?

İktidar, her seçimden önce verdiği umut dağıtan sözlerini daha sonra unuttuğu için, seçim yatırımı olan bu konut projesinin ne kadar etki yapacağını zaman gösterecek.

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Kiracılık zordur.

Ay dediğin nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar günler geçiyor, ödeme günü geliyor.

Dilerim Allah bütün kiracıları ev sahibi yapar.

Bu açıdan baktığımızda iktidarın “500 bin konut projesi” olumlu bir adımdır. Birçok insanımızın ev sahibi olması hepimizi sevindirir ama…

Acaba bu proje gerçekleşecek mi? Hayal konutları mı bunlar?

İktidar her zamanki gibi umut dağıtarak oy mu kazanmak istiyor?

Vatandaş her zamanki gibi boş hayallerle mi avutuluyor?

Daha önce oy ticaretini çok gördük. Her seçim öncesinde birçok proje açıklandı, bin bir vaatle bulunuldu, seçimden sonra unutuldu.

Sütten dili yananların yoğurdu kaşıkla yemesi gibi, iktidarın vaatlerine kuşkuyla bakar hale geldik.

Hal böyle olunca, iddialı açıklamaya tereddütle yaklaşmamız doğaldır.

Verilen o parlak sözlerin hangileri yerine getirildi? Pek azı! Tamamına yakını hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

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2023 seçimlerine 9 ay kadar bir zaman kaldı.

Kamuoyu anketlerinde alınan olumsuz sonuçlar iktidarın eteklerini tutuşturdu.

Şimdi canhıraş bir şekilde çare arıyorlar!

20 yıldır devletin tatlı koltuklarına çok alıştıkları için kendilerini artık ülkenin sahibi gibi görüyorlar. Bu nedenle frensiz vaatler zincirinin ilk halkasını “Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi” diye açıkladılar.

“Kanal İstanbul'u yapamadık, bari konut projesi ile halkı oyalayalım.” diye mi düşünüyorlar, nedir?

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AKP iktidarının 20'inci yılı sonunda ortaya çıkan gerçek şu:

Bu iktidarın artık ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmadı!

Bunca yıldır vatandaşa verilen sözler tutulsaydı bugün milletin hâli böyle mi olurdu?

Ekonomide, demokraside, özgürlüklerde Afrika ülkelerinin düzeyine düşer miydik?

Aklımıza hep tutulmayan sözler, yerine getirilemeyen hayalî vaatler geliyor, tüm inanç ve güvenimizi bitiriyor ne yazık ki……

Ne demiştiniz, niçin tutmadınız sözünüzü?

Şöyle bir hatırlayalım… Ne demişlerdi, neler neler vaat etmişlerdi?

Bunların hiç biri yerine getirilemedi maalesef!

İktidarın 2011 yılında seçim beyannamesinde açıkladığı “2023 yılı hedeflerine” göre:

■ Türkiye refah ve bolluk içinde bir ülke olacaktı. Tersi oldu.

■ Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektik, giremedik ve aksine 17'inci sıradan 22'nci sıraya düştük.

■ Toplam milli gelirimiz 2 trilyon dolara çıkacaktı. Hayal oldu. Bir trilyona bile çıkamadık.

■ Kişi başına millî gelirimiz 25 bin dolara yükselecekti. Tam tersine 12 bin dolardan 9 bin dolara düştü. Zengin olacağız derken fakirleştik.

■ Bilimin dışına çıkıp, İslâmî açıdan ‘Nass var nas… Sana bana ne oluyor?' dediler, faizleri indirip vatandaşı enflasyon canavarına teslim ettiler.

■ Güya yerli uçak yapacaktık. Ay'a, uzaya bile insan yollayacaktık. 400 kilometrelik yolu 7 liralık elektrikle gidecek yerli otomobil, 7 liralık elektrikle bütün gün tarla sürecek yerli traktör yapacaktık. Hepsi hayal oldu.

Seçimler neler söyletiyor siyasilere?

Şimdi gelin de, iktidarın açıkladığı bu 500.000 konut projesine inanın! Evet, ulusça biraz safız ama, o kadar da değil!

GÜNÜN SÖZÜ

Halının tozu tükenir, koltuğa çökenlerin vaatleri tükenmez!