PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Siyasette gizli ve kirli ajanlar!

Ortada bir takım dalavereler dönüyor.

“6'lı Masa kendi içinde kavga ediyor” tartışmaları kasıtlı olarak büyütülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için 6'lı Masa'yı dağıtmak istiyorlar.

Kimler istiyor bunu?

Kimler istemiyor ki?

AKP'liler istiyor… MHP'liler istiyor… Kılıçdaroğlu'nun “5'li Çete” adını verdiği müteahhitler grubu istiyor.

Belki CHP içinde de bir takım hainler vardır bunu isteyen…

Ortada büyük paraların döndüğü, çengel atılan bir takım CHP'linin 5'li Çete ile görüşme yaptığı iddiaları da var ve bunlar mide bulandırıyor.

“Evlâdı bile olsa kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını” söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Kimlerin ne yaptığını biliyorum” diyor.

Biliyorsa, ne duruyor? Hemen gereğini yapmalı, CHP'yi muzır kişilerden temizleyip partiyi tehlikeli bölgeden uzaklaştırmalı.

6'lı Masa'yı dağıtmak isteyenler, iktidara hizmet etmekle görevli gizli ve kirli ajanlar sanki! Muhalefeti içinden yıkmak istiyor, seçim sonrasında, bir zamanlar bir adayın yaptığı gibi “Adam kazandı” demek istiyorlar!

H H H

“Kılıçdaroğlu'nun önünü nasıl keseriz?” şeklindeki planlar ve tezgâhlanan oyunlar politikadaki çirkin zihniyeti gösteren bir gerçek…

Devletten ballı ihaleler kapan para babası bazı patronların ve göz göre göre yasaları çiğneyen bir takım siyaset adamlarının derdi bu…

Kılıçdaroğlu tökezlerse dünyalar onların olacak!

Bu nedenle onun çevresindeki siyasetçilere çengel atılıyor, yandaş medya ve sosyal medya bu amaçla kullanılıp, halk uydurma haber bombardımanına tutuluyor.

CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayı olup kazanırsa, tüm yolsuzlukların üzerine gidileceğini, devlet kasasını yağmalayıp haksız kazanç sağlayanların, yasaları çiğneyen siyasetçilerin yargı önünde hesap vereceklerini açıkladı ya… İşte, korkularının nedeni budur!

Kılıçdaroğlu “Haksız götürdükleri paraları onlardan geri alacağım, yetim hakkı yedirtmeyeceğim” diyor.

H H H

Şimdi, sergilenen çirkin oyunlarla Türkiye'nin umudu olan 6'lı Masa dağıtılmak isteniyor.

Hayatî önemdeki seçime 9 ay kala 6'lı Masa'da çıkarılacak kavga, iktidarın ekmeğine yağ sürecek.

Başta Meral Akşener olmak üzere, Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun bu oyuna gelmemeleri gerekiyor.

Aksi halde Türkiye karanlık bir kuyuya düşer ve bir daha uzun yıllar oradan çıkamaz!

6'lı Masa'nın yelkenlerini dolduran rüzgâr, Türkiye'nin çağdaşlık yoluna dönmesi için bir umuttur! Belki de son umut!

96 yaşındaki dev çınarın Türk musikisi ziyafeti

Türk musikisinde muhteşem besteler, harika eserler vardır ve bunları yorumlayan birçok değerli sanatçımız da mevcuttur. Fakat ne yazık ki, ülkemizde son yirmi yıldır kültürel bir çöküş ve çölleşme yaşanıyor. TRT hariç, hiçbir televizyon kanalında Türk müziği yok…

Yaşayan en büyük Türk müziği sanatçımız olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ dört ekiple yaptığı disiplinli çalışmalarla hazırladığı ve “70 yılı bulan sanat hayatımın özetidir” dediği değerli arşiv kayıtlarından seçilmiş bir ses hazinesini kulaklarımıza sunuyor.

Klasik Türk Musikisi'ni sevenlerin, Prof. Atlığ'ın programlarını kaçırmaması gerekir.

İlk program geçtiğimiz cuma gecesi idi ve III. Selim'den bu yana büyük üstatların bestelerini dinledik.

Bundan böyle her cuma gecesi saat 22.00'de, TRT Nağme'de, Çiğdem Işık'ın hazırladığı ve üstat Nevzat Atlığ'ın bizzat takdim ettiği “Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın Arşivinden” adlı programı izleyeceğiz.

Prof. Atlığ bugün 96 yaşında dev bir çınar… Gençlik yıllarındaki gibi olmasa da hâlâ büyük bir enerjiyle çalışıyor, üretiyor. Gençlerin ondan alması gereken çok ders var.

GÜNÜN SÖZÜ

Siz bizi güldürmediniz Allah da sizi güldürmesin (Gülse Birsel)