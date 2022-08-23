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Uzaya çıkacağız derken pazara çıkamaz olduk!

Arşivleri karıştırıyordum. Gözüme ilginç bir haber ilişti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021 günü şöyle demiş:

“2023'te Ay'a gideceğiz”

…Ve devam etmiş:

“2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.

Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil, uzayda da tahkim edeceğiz.”

O gün 9 Şubat 2021 idi…

Bugün 23 Ağustos 2022…

Şunun şurasında 2023'e ne kaldı ki?

Peki, bu konuda bir gelişme var mı? Roketimiz hazırlanıyor mu? Uzaya göndermeyi düşündüğümüz vatandaşımızı saptamak için bir çalışma var mı? Yoksa bu vaatler de havada mı kaldı?

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Düşündüm de… Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Ay'a, uzaya gitsek bile ne olacak ki?

Ülkemizdeki sorunlar bitecek mi? Hayır, hepsi yine yerli yerinde duracak!

Çünkü iktidarın gücü, o sorunları çözmeye yetmiyor!

– Ekonomimizin hali malûm.

– İnsanlarımız ağlamaklı!

– İşçi, memur, esnaf, çiftçi, emekli, herkes bin bir sıkıntı içinde…

– Balyoz gibi kafalara inen zamlar, toplumda beyin sarsıntısı yarattı!

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Ya eğitimimiz? Onun hali de içler acısı…

Doğru dürüst eğitim veren nadir üniversitelerimizden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelenler malûm…

Bu bana, 2009-2015 yılları arasında Enerji Bakanı olarak görev yapan Taner Yıldız'ın sözlerini hatırlattı. Bakan, önemli bir itirafta bulunarak:

“Eğitim seviyesi arttıkça Ak Parti'nin hitap ettiği kitlenin daha da daraldığını görüyoruz!” demişti.

AKP'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana üniversitelerle kavga etmesinin sebebi sanırım budur! Oy kaybetmemek için halkın eğitim seviyesini yükseltmemek bir proje olabilir!

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2023'te Ay'a gitme tasarıları yapılıp “Uzaya çıkacağız” derken pazara bile çıkamaz hale gelen vatandaşların temel sorunları aynen duruyor:

– Enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu…

– Sağlık sorunu…

– Eğitim sorunu…

– Hukuk ve adalet sorunu…

– İşsizlik sorunu, vs.

Gerçek olan şudur:

Yoksulluktan kurtulamadıktan sonra, Ay'a, uzaya gitsek, kâinatı zapt etsek bile neye yarar? Önemli olan yoksulluk zincirini kırmaktır!

Oh oh! Hep doğalgaz buluyoruz!

Her seçimden önce maşallah bol bol petrol ya da doğalgaz buluyoruz…

Müjdeler havalarda uçuşuyor ama sonuçta değişen bir şey yok!

Aynı pahalılık ıstırabını çekmeye devam ediyoruz.

İktidarın, 20 Ağustos 2020'de, faturaların düşeceğini ve ekonomimizin düze çıkacağını vaat ettiği doğalgaz müjdesinin üzerinden 2 yıl geçti ama doğalgaz ve elektrik faturalarında, düşmek bir yana, füze gibi artışlar oldu, fiyatlar uzaya gitti!

Doğalgaz rezervi müjdesi verildikçe ardından tarifelere gelen ağır zamları eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın iktidarın doğalgaza iki yılda 14 defa zam yaptığını açıkladı.

Seçime 10 ay var. Kim bilir daha ne kadar doğalgaz müjdesi alırız?

TEBESSÜM

Temel'in siyaset sevdası

Temel, arkadaşı Dursun'u ziyarete gitmiş. Sohbet ederlerken:

“Çok düşündüm, sonunda karar verdum, pen de politikaya atılacağum. Ekonomiden sorumlu bakan olmak isteyrum.” demiş.

Şaşıran Dursun, Temel'i şöyle bir süzerek “Ula uşağum” demiş “Başka işin yok mu senin? Aklını mı kaçırdın sen?”



Temel sormuş:

“Aklımı kaçırmam şart midur yaa?”

GÜNÜN SÖZÜ

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